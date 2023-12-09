Соціальна підтримка від держави: які пільги для осіб з інвалідністю ІІ групи

В Україні передбачені пільги для людей з інвалідністю усіх груп. Проте, щоб їх отримати, потрібно мати посвідчення, яке підтверджує статус людини з інвалідністю.

Які пільги передбачені для людей з II групою інвалідності

До другої групи інвалідності належать ті люди, які здатні до самообслуговування, але не можуть працювати в звичайних умовах виробництва.

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Пільги для працівників

Для осіб, що мають інвалідність та працевлаштовані, українське законодавство передбачило ряд пільг і гарантій:

до осіб з інвалідністю ІІ групи не застосовується випробувальний термін;

працівник може в будь-який момент розірвати укладений трудовий договір зі своєї ініціативи;

за бажанням працівника може встановлюватися індивідуальний графік роботи, наприклад, неповний робочий тиждень і пільгові умови праці ;

мають право оформити відпустку в зручний для них час, навіть до настання шестимісячного терміну їх безперервної роботи;

Пільги на ЖКП

Для осіб з інвалідністю ІІ групи надається щорічна відпустка більшої тривалості.

Законодавством України не передбачені пільги з оплати житлово-комунальних послуг. Для пільгової оплати комунальних послуг в Україні особам з інвалідністю ІІ групи слід звертатися за субсидією до відповідних органів соціального захисту населення.

Пільги на обслуговування

Особи з інвалідністю ІI групи мають право на позачергове обслуговування в касах міського та міжміського транспорту, а також на підприємствах, в установах та організаціях усіх форм власності та підпорядкування, які надають будь-які послуги населенню.

Пільги на проїзд

Особи та діти з інвалідністю II групи можуть скористатися безкоштовним проїздом у міському пасажирському транспорті.

Пільгове перевезення осіб з інвалідністю мають здійснювати усі підприємства транспорту незалежно від форми власності та підпорядкування.

Крім того, вони мають право на знижку 50% від вартості проїзду у повітряному, залізничному, річковому та автомобільному транспорті протягом періоду з 1 жовтня по 15 травня.

Пільги для отримання освіти

Студентам, які є дітьми з інвалідністю та особами з інвалідністю ІІ групи, призначається соціальна стипендія та може надаватися додаткова соціальна і матеріальна допомога.

Пільги на ліки

Вступ до вищих навчальних закладів осіб з інвалідністю здійснюється на конкурсній основі в рамках встановлених квот. Їх зараховування здійснюється поза конкурсом.

Люди з інвалідністю ІІ групи мають право при амбулаторному лікуванні на придбання лікарських засобів за рецептами з оплатою 50% їх вартості.

За наявності медичних показань, особи з інвалідністю ІІ групи мають право безкоштовно отримати

При цьому, особам, що стали інвалідами внаслідок війни, надається пільга на безкоштовні лікарські засоби, імунобіологічні препарати та ліки, виписані за рецептами лікарів.

Також на пільгових умовах вони можуть отримати:

протезно-ортопедичні вироби та ортопедичне взуття;

спеціальні засоби для самообслуговування та догляду;

засоби для пересування;

допоміжні засоби для особистої рухомості, переміщення та підйому;

меблі та оснащення;

спеціальні засоби для орієнтування, спілкування та обміну інформацією.

Для людей з інвалідністю ІІ групи з порушенням зору встановлені окремі пільги: