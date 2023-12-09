Які пільги передбачені для людей з II групою інвалідності
До другої групи інвалідності належать ті люди, які здатні до самообслуговування, але не можуть працювати в звичайних умовах виробництва.
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Пільги для працівників
Для осіб, що мають інвалідність та працевлаштовані, українське законодавство передбачило ряд пільг і гарантій:
- до осіб з інвалідністю ІІ групи не застосовується випробувальний термін;
- працівник може в будь-який момент розірвати укладений трудовий договір зі своєї ініціативи;
- за бажанням працівника може встановлюватися індивідуальний графік роботи, наприклад, неповний робочий тиждень і пільгові умови праці;
- мають право оформити відпустку в зручний для них час, навіть до настання шестимісячного терміну їх безперервної роботи;
Пільги на ЖКП
Законодавством України не передбачені пільги з оплати житлово-комунальних послуг. Для пільгової оплати комунальних послуг в Україні особам з інвалідністю ІІ групи слід звертатися за субсидією до відповідних органів соціального захисту населення.
Пільги на обслуговування
Особи з інвалідністю ІI групи мають право на позачергове обслуговування в касах міського та міжміського транспорту, а також на підприємствах, в установах та організаціях усіх форм власності та підпорядкування, які надають будь-які послуги населенню.
Пільги на проїзд
Особи та діти з інвалідністю II групи можуть скористатися безкоштовним проїздом у міському пасажирському транспорті.
Крім того, вони мають право на знижку 50% від вартості проїзду у повітряному, залізничному, річковому та автомобільному транспорті протягом періоду з 1 жовтня по 15 травня.
Пільги для отримання освіти
Студентам, які є дітьми з інвалідністю та особами з інвалідністю ІІ групи, призначається соціальна стипендія та може надаватися додаткова соціальна і матеріальна допомога.
Пільги на ліки
Люди з інвалідністю ІІ групи мають право при амбулаторному лікуванні на придбання лікарських засобів за рецептами з оплатою 50% їх вартості.
При цьому, особам, що стали інвалідами внаслідок війни, надається пільга на безкоштовні лікарські засоби, імунобіологічні препарати та ліки, виписані за рецептами лікарів.
Також на пільгових умовах вони можуть отримати:
- протезно-ортопедичні вироби та ортопедичне взуття;
- спеціальні засоби для самообслуговування та догляду;
- засоби для пересування;
- допоміжні засоби для особистої рухомості, переміщення та підйому;
- меблі та оснащення;
- спеціальні засоби для орієнтування, спілкування та обміну інформацією.
Для людей з інвалідністю ІІ групи з порушенням зору встановлені окремі пільги:
- діти-інваліди у віці від 14 років забезпечуються годинниками (діти від 6 років – електронним годинником), аудіоплеєрами;
- якщо особи є студентами – вони забезпечуються диктофонами;
- якщо особа відвідує бібліотеку, то її забезпечують аудіоплеєрами.