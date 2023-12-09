Какие льготы предусмотрены для людей с II группой инвалидности
Ко второй группе инвалидности относятся те люди, которые способны самообслуживаться, но не могут работать в обычных условиях производства.
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Льготы для работников
Для лиц, которые имеют инвалидность и трудоустроенные, украинское законодательство предусмотрело ряд льгот и гарантий:
- к лицам с инвалидностью ІІ группы не применяется испытательный срок;
- работник может в любой момент расторгнуть заключенный трудовой договор по своей инициативе;
- по желанию работника может устанавливаться индивидуальный график работы, например, неполная рабочая неделя и льготные условия труда ;
- имеют право оформить отпуск в удобное для них время, даже до наступления шестимесячного срока их непрерывной работы;
Льготы на ЖКУ
Законодательством Украины не предусмотрены льготы по оплате жилищно-коммунальных услуг. Для льготной оплаты коммунальных услуг в Украине лицам с инвалидностью II группы следует обращаться за субсидией в соответствующие органы социальной защиты населения.
Льготы на обслуживание
Лица с инвалидностью II группы имеют право на внеочередное обслуживание в кассах городского и междугородного транспорта, а также на предприятиях, в учреждениях и организациях всех форм собственности и подчинения, предоставляющих любые услуги населению.
Льготы на проезд
Лица и дети с инвалидностью II группы могут пользоваться бесплатным проездом в городском пассажирском транспорте.
Кроме того, они имеют право на скидку 50% стоимости проезда в воздушном, железнодорожном, речном и автомобильном транспорте в течение периода с 1 октября по 15 мая.
Льготы для получения образования
Студентам, являющимся детьми с инвалидностью и лицами с инвалидностью II группы, назначается социальная стипендия и может предоставляться дополнительная социальная и материальная помощь.
Льготы на лекарства
Люди с инвалидностью II группы имеют право при амбулаторном лечении на приобретение лекарственных средств по рецептам с оплатой 50% их стоимости.
При этом лицам, ставшим инвалидами в результате войны, предоставляется льгота на бесплатные лекарственные средства, иммунобиологические препараты и лекарства, выписанные по рецептам врачей.
Также на льготных условиях они могут получить:
- протезно-ортопедические изделия и обувь;
- специальные средства для самообслуживания и ухода;
- средства для передвижения;
- вспомогательные средства для личной подвижности, перемещения и подъема;
- мебель и оборудование;
- специальные средства для ориентирования, общения и обмена информацией
Для людей с инвалидностью II группы с нарушением зрения установлены отдельные льготы :
- дети-инвалиды в возрасте от 14 лет обеспечиваются часами (дети от 6 лет – электронными часами), аудиоплеерами;
- если лица являются студентами – они снабжаются диктофонами;
- если лицо посещает библиотеку, то ее снабжают аудиоплеерами.