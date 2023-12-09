Какие льготы предусмотрены для людей с II группой инвалидности

Ко второй группе инвалидности относятся те люди, которые способны самообслуживаться, но не могут работать в обычных условиях производства.

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Льготы для работников

Для лиц, которые имеют инвалидность и трудоустроенные, украинское законодательство предусмотрело ряд льгот и гарантий:

к лицам с инвалидностью ІІ группы не применяется испытательный срок;

работник может в любой момент расторгнуть заключенный трудовой договор по своей инициативе;

по желанию работника может устанавливаться индивидуальный график работы, например, неполная рабочая неделя и льготные условия труда ;

имеют право оформить отпуск в удобное для них время, даже до наступления шестимесячного срока их непрерывной работы;

Обратите внимание! Для лиц с инвалидностью II группы предоставляется ежегодный отпуск большей продолжительности.

Льготы на ЖКУ

Законодательством Украины не предусмотрены льготы по оплате жилищно-коммунальных услуг. Для льготной оплаты коммунальных услуг в Украине лицам с инвалидностью II группы следует обращаться за субсидией в соответствующие органы социальной защиты населения.

Льготы на обслуживание

Лица с инвалидностью II группы имеют право на внеочередное обслуживание в кассах городского и междугородного транспорта, а также на предприятиях, в учреждениях и организациях всех форм собственности и подчинения, предоставляющих любые услуги населению.

Льготы на проезд

Лица и дети с инвалидностью II группы могут пользоваться бесплатным проездом в городском пассажирском транспорте.

Обратите внимание! Льготные перевозки лиц с инвалидностью должны осуществлять все предприятия транспорта независимо от формы собственности и подчинения.

Кроме того, они имеют право на скидку 50% стоимости проезда в воздушном, железнодорожном, речном и автомобильном транспорте в течение периода с 1 октября по 15 мая.

Льготы для получения образования

Студентам, являющимся детьми с инвалидностью и лицами с инвалидностью II группы, назначается социальная стипендия и может предоставляться дополнительная социальная и материальная помощь.

Важно! Введение в высшие учебные заведения лиц с инвалидностью осуществляется на конкурсной основе в рамках установленных квот. Их зачисление осуществляется вне конкурса.

Льготы на лекарства

Люди с инвалидностью II группы имеют право при амбулаторном лечении на приобретение лекарственных средств по рецептам с оплатой 50% их стоимости.

Обратите внимание! При наличии медицинских показаний лица с инвалидностью II группы имеют право бесплатно получить санаторно-курортные путевки.

При этом лицам, ставшим инвалидами в результате войны, предоставляется льгота на бесплатные лекарственные средства, иммунобиологические препараты и лекарства, выписанные по рецептам врачей.

Также на льготных условиях они могут получить:

протезно-ортопедические изделия и обувь;

специальные средства для самообслуживания и ухода;

средства для передвижения;

вспомогательные средства для личной подвижности, перемещения и подъема;

мебель и оборудование;

специальные средства для ориентирования, общения и обмена информацией

Для людей с инвалидностью II группы с нарушением зрения установлены отдельные льготы :