Кому не предоставляется пенсия по инвалидности
Выплаты по инвалидности зависят от назначенной группы. Степень увечья определяет специальная комиссия.
Читайте также Ключевая роль в восстановлении Украины: Румыния сделала предложение
На пенсию по инвалидности влияют возрастные выплаты. Сейчас это соотношение таково:
- 100% пенсии по возрасту, как выплаты по инвалидности, получают лица с I группой;
- 90% – ІІ группа;
- 50% – ІІІ группа.
Для расчета выплат по инвалидности не учитывается стаж лица и его возраст. Правительство установило минимумы, согласно каждой группе:
- при назначении I группы необходимо иметь не менее 1 года стажа до 26 лет;
- ІІ и ІІІ группы обязательно иметь 1 год стажа до 24 лет.
Какие выплаты по инвалидности получают лица без стажа
Есть случаи, когда инвалидность имеет лицо, у которого нет ни одного года стажа. Тогда ему назначается специальная денежная помощь.
Следует отметить, что эта выплата предоставляется после рассмотрения дела в ПФУ. На данный момент такая денежная социальная помощь назначается только лицам с I группой инвалидности или малообеспеченным гражданам.