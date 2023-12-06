Кому не надається пенсія по інвалідності
Виплати по інвалідності залежать від призначеної групи. Ступінь каліцтва визначає спеціальна комісія.
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На пенсію по інвалідності впливають вікові виплати. Зараз це співвідношення таке:
- 100% пенсії за віком, як виплати по інвалідності, отримують особи з І групою;
- 90% – ІІ група;
- 50% – ІІІ група.
Для розрахування виплат по інвалідності до уваги береться стаж особи та її вік. Уряд встановив мінімуми, відповідно до кожної групи:
- при призначенні І групи, необхідно мати щонайменше 1 рік стажу до 26 років;
- ІІ та ІІІ групи обов'язково мати 1 рік стажу до 24 років.
Які виплати по інвалідності отримують особи без стажу
Є випадки, коли інвалідність має особа у якої немає жодного року стажу. Тоді їй призначається спеціальна грошова допомога.
Потрібно зауважити, що ця виплата надається після розгляду справи у ПФУ. Станом на зараз така грошова соціальна допомога призначається лише особам з І групою інвалідності або малозабезпеченим громадянам.