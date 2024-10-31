"Це самогубство": в Росії закінчуються гроші на іпотечні кредити

У найбільших банків Росії закінчуються гроші на іпотечні кредити. Уряд країни-агресора виділяє банкам квоти, але через високий попит на одну з останніх пільгових програм вони швидко вичерпали ліміти.

У розмові з 24 Каналу економіст Максим Блант пояснив, настільки це серйозна проблема для росіян та як вплине на будівельну галузь Росії.

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Назріває серйозна проблема

Російські банки можуть видавати іпотечні кредити навіть по пільгових програмах. Різницю між ринковою ставкою і ставкою, під якою банки формально дають кредити, вони отримуючи від уряду.

Банкам виділяють квоти. До прикладу, уряд може виділити одному банку 100 мільйонів рублів й от ці гроші закінчилися,

– зазначив Блант.

За його словами, програма пільгової іпотеки у Росії офіційно завершилася, тож залишилася лише сімейна іпотека, яка дозволяє під більш-менш адекватні відсотки взяти іпотечний кредит.

Зверніть увагу! У Росії фактично припинила діяти держпрограма сімейної іпотеки, яку Владімір Путін доручив продовжити до 2030 року. З 15 найбільших банків за обсягом видачі іпотечних кредитів заявки продовжують приймати лише шість, але вони висувають клієнтам умови.

"Якщо брати по ринкових ставках, то вони вже доходять до 25% й менше ніж на 20% ніхто не дає. А брати кредит на 20 – 30 років під 20% річних – самовбивство", – мовив економіст.

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У "Сбербанка" близько 78% ринку іпотечного кредитування. Те, що він вичерпав урядовий ліміт дійсно серйозно, наголосив Блант. Уряд поки не планує розширювати пільгові програми через велику розбіжність.

Коли різниця становила 2 – 3%, то її можна було гасити, закривши очі. А зараз між пільговою ставкою по іпотеці й ринковою ставкою різниця вже у кілька разів більша – пільгова іпотека близько 8%, а ринкова – 24%,

– додав Блант.

Через це у російській будівельній галузі прогнозують кризу. На думку економіста, на ній можна ставити жирну крапку. За виключенням Москви, де попит на квартири є завжди.