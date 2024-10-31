"Это самоубийство": в России заканчиваются деньги на ипотечные кредиты

У крупнейших банков России заканчиваются деньги на ипотечные кредиты. Правительство страны-агрессора выделяет банкам квоты, но из-за высокого спроса на одну из последних льготных программ они быстро исчерпали лимиты.

В разговоре с 24 Каналу экономист Максим Блант объяснил, настолько это серьезная проблема для россиян и как повлияет на строительную отрасль России.

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Назревает серьезная проблема

Российские банки могут выдавать ипотечные кредиты даже по льготным программам. Разницу между рыночной ставкой и ставкой, под которой банки формально дают кредиты, они получая от правительства.

Банкам выделяют квоты. К примеру, правительство может выделить одному банку 100 миллионов рублей и вот эти деньги закончились,

– отметил Блант.

По его словам, программа льготной ипотеки в России официально завершилась, поэтому осталась только семейная ипотека, которая позволяет под более-менее адекватные проценты взять ипотечный кредит.

Обратите внимание! В России фактически прекратила действовать госпрограмма семейной ипотеки, которую Владимир Путин поручил продлить до 2030 года. Из 15 крупнейших банков по объему выдачи ипотечных кредитов заявки продолжают принимать только шесть, но они выдвигают клиентам условия.

"Если брать по рыночным ставкам, то они уже доходят до 25% и меньше чем на 20% никто не дает. А брать кредит на 20 – 30 лет под 20% годовых – самоубийство", – сказал экономист.

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У "Сбербанка" около 78% рынка ипотечного кредитования. То, что он исчерпал правительственный лимит действительно серьезно, подчеркнул Блант. Правительство пока не планирует расширять льготные программы из-за большого расхождения.

Когда разница составляла 2 – 3%, то ее можно было гасить, закрыв глаза. А сейчас между льготной ставкой по ипотеке и рыночной ставкой разница уже в несколько раз больше – льготная ипотека около 8%, а рыночная – 24%,

– добавил Блант.

Поэтому в российской строительной отрасли прогнозируют кризис. По мнению экономиста, на ней можно ставить жирную точку. За исключением Москвы, где спрос на квартиры есть всегда.