В России фактически прекратила действовать госпрограмма семейной ипотеки, которая должна была быть продлена до 2030 года. Из 15 крупнейших банков, которые занимаются выдачей ипотечных кредитов, заявки продолжают принимать лишь шесть, но они выдвигают клиентам условия.