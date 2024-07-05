Банки прекращают предоставлять кредиты
Сбербанк заявил, что готов продолжить выдавать ипотечные кредиты, когда правительство обнародует новые условия госпрограммы. Прежние параметры программы прекратили свое действие 1 июля, сообщают российские СМИ.
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Как банки постепенно прекращают кредитование:
- На неопределенное время приостановили программу семейной ипотеки такие банки, как ВТБ, "Дом.РФ", Альфа-банк, Газпромбанк, "Уралсиб", РСГБ, "Ак Барс" и РНКБ.
- Совкомбанк, ПСБ и Абсолют Банк принимают заявки на семейную ипотеку только от семей, воспитывающих детей с инвалидностью.
- В МКБ и банке "Санкт-Петербург" заявку на получение семейной ипотеки могут подать только семьи с ребенком или детьми, рожденными в 2018-2023 годах.
Банки продолжают собирать контакты на будущее
Банки, которые продолжают принимать заявки, в основном собирают контакты на будущее, поскольку не хотят терять клиентскую базу после восстановления семейной ипотеки на новых условиях.