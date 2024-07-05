О чем говорится в документе

Известно, что трехлетняя бюджетная декларация содержит в себе приоритеты бюджетной политики в отношении различных сфер на среднесрочную перспективу.

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Важно! Именно на основе этого документа правительство будет готовить проект госбюджета на 2025 год.

Ожидается, что в ближайшие три года, а именно в период с 2025 по 2027 год, в Украине будет расти ВВП и одновременно курс доллара. Кроме того, прожиточный минимум и минимальная заработная плата будут находиться в периоде заморозки.

Какими будут показатели госбюджетов

Цифры, которые заложены в декларации, свидетельствуют о том, что доходы госбюджета будут расти, а его дефицит будет сокращаться.

Напоминаем, что, например, на этот год в госбюджете доходы запланированы на уровне 1 триллиона 768,5 миллиарда гривен.

В то же время в 2025 году доходы могут составлять уже 2 триллиона 415 миллиардов гривен (+36,55%),

В 2026 году эта цифра возрастет до 2 триллионов 757,1 миллиарда гривен (+14,16%),

А в 2027 году – это аж 3 триллиона 130,9 миллиардов гривен (+13,55%)

Что касается дефицита, то в 2024 году ожидается показатель в 1 триллион 571 миллиард гривен.

Согласно трехлетней бюджетной декларации, в 2025 году дефицит почти не изменится,

В 2026 году ожидается снижение на 32,14% – до 1 триллиона 46,8 миллиарда гривен,

В 2027 году – еще на 24,67%, то есть до 788,5 миллиарда.

Расходы в 2025 и 2027 годах могут составлять более 3,9 триллиона гривен, в 2026 году ожидается, что цифра будет на уровне 3,8 триллиона.

Обратите внимание! Расходы на безопасность и оборону в 2025 году ожидаются на уровне 2,2 триллиона гривен, в 2026 году – 1,6 триллиона гривен, а в 2027 году – 1,5 триллиона гривен.