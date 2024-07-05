Про що йдеться у документі

Відомо, що трирічна бюджетна декларація містить в собі пріоритети бюджетної політики щодо різних сфер на середньострокову перспективу.

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Важливо! Саме на основі цього документа уряд готуватиме проєкт держбюджету на 2025 рік.

Очікується, що у найближчі три роки, а саме у період з 2025 по 2027 рік, в Україні зростатиме ВВП і водночас курс долара. Крім того, прожитковий мінімум та мінімальна заробітна плата перебуватимуть у періоді заморозки.

Якими будуть показники держбюджетів

Цифри, які закладені у декларації, свідчать про те, що доходи держбюджету будуть зростати, а його дефіцит скорочуватиметься.

Нагадуємо, що, наприклад, на цей рік у держбюджеті доходи заплановані на рівні 1 трильйона 768,5 мільярда гривень.

Водночас у 2025 році доходи можуть становити вже 2 трильйони 415 мільярдів гривень (+36,55%),

У 2026 році ця цифра зросте до 2 трильйонів 757,1 мільярда гривень (+14,16%),

А у 2027 році – це аж 3 трильйони 130,9 мільярда гривень (+13,55%)

Що стосується дефіциту, то у 2024 році очікується показник у 1 трильйон 571 мільярд гривень.

Згідно з трирічною бюджетною декларацією, у 2025 році дефіцит майже не зміниться,

У 2026 році очікується зниження на 32,14% – до 1 трильйона 46,8 мільярда гривень,

У 2027 році – ще на 24,67%, тобто до 788,5 мільярда.

Витрати у 2025 та 2027 роках можуть становити понад 3,9 трильйона гривень, у 2026 році очікується, що цифра буде на рівні 3,8 трильйона.

Зверніть увагу! Витрати на безпеку та оборону у 2025 році очікуються на рівні 2,2 трильйона гривень, у 2026 році – 1,6 трильйона гривень, а у 2027 році – 1,5 трильйона гривень.