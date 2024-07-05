У Росії фактично припинила діяти держпрограма сімейної іпотеки, що мала бути продовжена до 2030 року. З 15 найбільших банків, які займаються видачею іпотечних кредитів, заявки продовжують приймати лише шість, але вони висувають клієнтам умови.