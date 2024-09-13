На скільки підвищили облікову ставку в Росії

Відомо, що Центробанк підвищив ставку з 18% до 19%. Водночас наступне підвищення може відбутися вже у жовтні цього року. Все через рекордно високу інфляцію в країні.

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Зауважте! В Україні облікова ставка на рівні 13%. Це означає макроекономічну стабільність та дешевші кредити для населення та бізнесу.

Поточний інфляційний тиск залишається високим. Річна інфляція за підсумками 2024 року, напевно, перевищить липневий прогнозний діапазон 6,5 – 7%. Зростання внутрішнього попиту все ще значно випереджає можливості розширення пропозиції товарів та послуг,

– повідомляє Центробанк.

У червні цього року Центробанк Росії зберіг облікову ставку на рівні 16% вчетверте поспіль.

Однак у липні ситуація змінилася, адже йшла мова про підвищення ставки вже до 18%.