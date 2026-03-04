Укр Рус
Економіка Новини економіки В Іраку масштабний блекаут – світло зникло по всій країні
4 березня, 19:46
2

В Іраку масштабний блекаут – світло зникло по всій країні

Анастасія Безейко
Основні тези
  • Увечері 4 березня в Іраку стався масштабний блекаут, світло зникло у всіх провінціях країни Близького Сходу.
  • Триває розслідування причин та відновлення електропостачання.

Увечері середи, 4 березня, масштабний блекаут стався в Іраку. Світло зникло у всіх провінціях країни Близького Сходу.

Що відомо про блекаут в Іраку?

Про це повідомили в місцевому Міністерстві енергетики, передає Іракське інформаційне агентство. Наразі там проводять розслідування.

Дивіться також Це коштуватиме Росії десятки мільярдів, – інтерв'ю з Уповноваженим Президента із санкцій про Іран і удар по Путіну 

 

В офіційній заяві зазначено, що для з'ясування причин блекауту триває перевірка. Окрім того, фахівці вже працюють над відновленням роботи електростанцій і ліній електропередач.

Електромережі повністю відключені у всіх іракських провінціях,
– йдеться в повідомленні.

Відновлення електропостачання нібито очікують протягом найближчих кількох годин після завершення "необхідних технічних процедур", тож громадян закликали з розумінням поставитися до надзвичайної ситуації, пише Dijlah TV.

Водночас в Al Arabiya зазначили, що після початку військових дій між Ізраїлем, США та Іраном деякі регіони Іраку вже неодноразово потрапляли під атаки.

По всьому Іраку зникло світло: дивіться відео

 

Що відбувається на Близькому Сході?

  • Нагадаємо, 28 лютого Ізраїль атакував Тегеран, а згодом Дональд Трамп оголосив про початок "бойової операції", унаслідок якої вже загинув верховний лідер Алі Хаменеї. Тож у відповідь Іран обстрілює всі країни регіону, де є американські об'єкти – Катар, Саудівську Аравію, ОАЕ тощо.

  • До слова, військові дії ускладнили судноплавство в Ормузькій протоці, через яку проходить п'ята частина світового обсягу перевезень нафти. Тож видобуток сировини в регіоні під загрозою.