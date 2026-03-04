В Іраку масштабний блекаут – світло зникло по всій країні

Увечері середи, 4 березня, масштабний блекаут стався в Іраку. Світло зникло у всіх провінціях країни Близького Сходу.

Що відомо про блекаут в Іраку?

Про це повідомили в місцевому Міністерстві енергетики, передає Іракське інформаційне агентство. Наразі там проводять розслідування.

В офіційній заяві зазначено, що для з'ясування причин блекауту триває перевірка. Окрім того, фахівці вже працюють над відновленням роботи електростанцій і ліній електропередач.

Електромережі повністю відключені у всіх іракських провінціях,

– йдеться в повідомленні.

Відновлення електропостачання нібито очікують протягом найближчих кількох годин після завершення "необхідних технічних процедур", тож громадян закликали з розумінням поставитися до надзвичайної ситуації, пише Dijlah TV.

Водночас в Al Arabiya зазначили, що після початку військових дій між Ізраїлем, США та Іраном деякі регіони Іраку вже неодноразово потрапляли під атаки.

По всьому Іраку зникло світло: дивіться відео

Що відбувається на Близькому Сході?