В Іраку масштабний блекаут – світло зникло по всій країні
- Увечері 4 березня в Іраку стався масштабний блекаут, світло зникло у всіх провінціях країни Близького Сходу.
- Триває розслідування причин та відновлення електропостачання.
Увечері середи, 4 березня, масштабний блекаут стався в Іраку. Світло зникло у всіх провінціях країни Близького Сходу.
Що відомо про блекаут в Іраку?
Про це повідомили в місцевому Міністерстві енергетики, передає Іракське інформаційне агентство. Наразі там проводять розслідування.
В офіційній заяві зазначено, що для з'ясування причин блекауту триває перевірка. Окрім того, фахівці вже працюють над відновленням роботи електростанцій і ліній електропередач.
Електромережі повністю відключені у всіх іракських провінціях,
– йдеться в повідомленні.
Відновлення електропостачання нібито очікують протягом найближчих кількох годин після завершення "необхідних технічних процедур", тож громадян закликали з розумінням поставитися до надзвичайної ситуації, пише Dijlah TV.
Водночас в Al Arabiya зазначили, що після початку військових дій між Ізраїлем, США та Іраном деякі регіони Іраку вже неодноразово потрапляли під атаки.
По всьому Іраку зникло світло: дивіться відео
Що відбувається на Близькому Сході?
Нагадаємо, 28 лютого Ізраїль атакував Тегеран, а згодом Дональд Трамп оголосив про початок "бойової операції", унаслідок якої вже загинув верховний лідер Алі Хаменеї. Тож у відповідь Іран обстрілює всі країни регіону, де є американські об'єкти – Катар, Саудівську Аравію, ОАЕ тощо.
До слова, військові дії ускладнили судноплавство в Ормузькій протоці, через яку проходить п'ята частина світового обсягу перевезень нафти. Тож видобуток сировини в регіоні під загрозою.