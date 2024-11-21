Італія виділить Україні кошти на відновлення енергетичної інфраструктури

Італія планує виділити двісті мільйонів євро на відновлення енергосистеми України, пошкодженої внаслідок російських атак. Крім того, Україна з Італією обговорили перспективи подальшої бізнес-співпраці.

Співпраця України та Італії

Такі наміри озвучив міністр закордонних справ та міжнародного співробітництва Італії Антоніо Таяні, повідомляє 24 Канал з посиланням на видання "Укрінформ".

Читайте також Як і не було: чому пенсіонери не відчують наступну індексацію пенсій

Ми хочемо працювати над відбудовою України ще під час війни та вирішили інвестувати 200 млн євро, щоб Україна могла відбудувати електромережу, зруйновану внаслідок російських атак. Тому що ми не можемо дозволити, щоб "генерал Зима" став союзником Росії,

– зазначив міністр.

Він також висловив сподівання, що італійські компанії долучаться до відновлення України, а український бізнес, своєю чергою, буде представлений в Італії.

Енергосистема України знову зазнала атаки

17 листопада Росія здійснила вже десяту за рік атаку на енергетичну інфраструктуру. Ударів зазнали теплоелектростанції компанії ДТЕК, де було серйозно пошкоджено енергетичне обладнання.

Після завершення обстрілів працівники підприємств одразу розпочали ліквідацію наслідків та відновлення роботи пошкодженого обладнання.

Російські війська практично знищили теплогенераційну та теплорозподільну інфраструктуру України.

Зауважте! Міністр енергетики Герман Галущенко запевнив, що Україна має потенціал пройти зиму 2024-2025 років без відключень електроенергії, якщо вдасться зберегти критичні обʼєкти енергосистеми, які залишилися після попередніх атак.