Кабмін схвалив проєкт бюджету-2023: що змінили
Кабінет міністрів ухвалив проєкт бюджету-2023 до другого читання з урахуванням пропозицій народних депутатів. Нижча інфляція, більші видатки та покращений прогноз ВВП, про всі правки, читайте далі.
Кабмін схвалив проєкт бюету-2023
Прем'єр Денис Шмигаль наголосив, що тепер очікує на швидке голосування проєкту бюджету у Верховній Раді.
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Нижча інфляція
Рівень інфляції на 2023 рік у бюджеті на наступний рік у Кабміні скоригували. Першочергово у документі, який до другого читання подав Кабмін у Раду, вона закладалась на рівні 30% річних, а зараз прогноз знизили до 28% річних.Як зараз ситуація з інфляцією в Україні
За результатами вересня інфляція пришвидшилась до 24,6% у річному вимірі проти 23,8% у серпні. У НБУ зауважили, що темпи зростання цін були нижчим за прогноз НБУ через швидше насичення ринку нафтопродуктами та стабілізацію цін на пальне. Тож регулятор прогнозує, що інфляційна динаміка й надалі залишається контрольованою та нижчою за прогноз.
Ситуація з ВВП
До другого читання уряд скоригував прогноз зростання ВВП на 2023 рік в бік консервативного сценарію (3,2% замість 4,6%).
До слова НБУ покращив оцінку ВВП на 2023 та 2024 роки, однак за результатами цього року очікує падіння на рівні 31,5%.
- У 2023 році НБУ очікує зростання ВВП на рівні 4%.
- У 2024 році – 5,2%.
Разом з тим найпершим та найсильнішим ризиком для зростання економіки НБУ назвав затягування війни та її ескалація, оцінюючи таку можливість від 25% до 50%. Також звернув увагу на емісію та ризики пов'язані з енергетикою.
Детальніше НБУ покращив оцінку падіння ВВП: прогноз до 2024 рокуДовідка:
ВВП (валовий внутрішній продукт) – важливий показник розвитку економіки, що показує скільки товарів та послуг вироблено у країні за рік. Завдяки цьому показнику можна виміряти економіку у грошах.
Видатки та доходи
- Доходи
Прем'єр повідомив, що бюджет-2023 планується з урахуванням 1,3 трильйона гривень доходів. Завдяки скоригованим макропоказникам та податковим змінам пропонують збільшити дохідну частину на понад 50 мільярдів гривень.
- Видатки
Видатки складатимуть 2,6 трильйона гривень. Кабмін до другого читання збільшив обсяги видатків на:
- виплати пенсій,
- ліквідацію наслідків збройної агресії Росії (будівництво, ремонти, купівля людям житла),
- наукову й науково-технічну діяльність,
- пільгові іпотечні кредити ВПО (внутрішньо переміщених осіб).
Загалом до другого читання в проєкті держбюджету видаткова частина зросла на 66,8 мільярда гривень,
– підкреслив Шмигаль.
Дефіцит бюджету
Дефіцит держбюджету на 2023 рік не змінився він все ще складатиме понад 20% ВВП, або 1,29 трильйона гривень за рік. Уряд планує його покривати за рахунок допомоги партнерів.
Нам потрібно залучити 38 мільярдів доларів. Отримаємо їх від ЄС, США, МВФ та інших донорів. Рухаємося в цьому напрямку і маємо всі підстави розраховувати на прогрес,
– зазначив прем'єр.
Пріоритети бюджету-2023 не змінились
Пріоритету бюджету на наступний рік не змінились – це все ще безпека та оборона України. Раніше, до слова, Шмигаль назвав бюджет-2023 бюджетом для перемоги, тож на боротьбу з окупантом планують спрямувати понад 18% ВВП.
Пріоритет №1 – безпека й оборона – залишається незмінним. Спрямовуємо на боротьбу з окупантами понад 1 трильйона гривень, це більш як 18% ВВП. Фінансуємо українську армію самостійно за рахунок внутрішніх ресурсів,
– додав Шмигаль.
Важливі показники бюджет-2023
- Доходи бюджету – 1,3 трильйона гривень;
- Видатки – 2,6 трильйона гривень;
- Дефіцит – понад 20% ВВП (1,29 трильйона гривень за рік);
- Середня зарплата – 18 500 гривень;
- Середньорічний курс долара – 42,2 гривні;
- Зростання економіки – 3,2% в реальному вираженні.