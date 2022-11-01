Кабмін схвалив проєкт бюджету-2023: що змінили

Кабінет міністрів ухвалив проєкт бюджету-2023 до другого читання з урахуванням пропозицій народних депутатів. Нижча інфляція, більші видатки та покращений прогноз ВВП, про всі правки, читайте далі.

Кабмін схвалив проєкт бюету-2023

Прем'єр Денис Шмигаль наголосив, що тепер очікує на швидке голосування проєкту бюджету у Верховній Раді.

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Нижча інфляція

Рівень інфляції на 2023 рік у бюджеті на наступний рік у Кабміні скоригували. Першочергово у документі, який до другого читання подав Кабмін у Раду, вона закладалась на рівні 30% річних, а зараз прогноз знизили до 28% річних.

Ситуація з ВВП

Денис Шмигаль Прем'єр-міністр України До другого читання уряд скоригував прогноз зростання ВВП на 2023 рік в бік консервативного сценарію (3,2% замість 4,6%).

За результатами вересня інфляція пришвидшилась до 24,6% у річному вимірі проти 23,8% у серпні. У НБУ зауважили, що темпи зростання цін були нижчим за прогноз НБУ через швидше насичення ринку нафтопродуктами та стабілізацію цін на пальне. Тож регулятор прогнозує, що інфляційна динаміка й надалі залишається контрольованою та нижчою за прогноз.

До слова НБУ покращив оцінку ВВП на 2023 та 2024 роки, однак за результатами цього року очікує падіння на рівні 31,5%.

У 2023 році НБУ очікує зростання ВВП на рівні 4%.

У 2024 році – 5,2%.

Разом з тим найпершим та найсильнішим ризиком для зростання економіки НБУ назвав затягування війни та її ескалація, оцінюючи таку можливість від 25% до 50%. Також звернув увагу на емісію та ризики пов'язані з енергетикою.

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Видатки та доходи

Доходи

Довідка:ВВП (валовий внутрішній продукт) – важливий показник розвитку економіки, що показує скільки товарів та послуг вироблено у країні за рік. Завдяки цьому показнику можна виміряти економіку у грошах.

Прем'єр повідомив, що бюджет-2023 планується з урахуванням 1,3 трильйона гривень доходів. Завдяки скоригованим макропоказникам та податковим змінам пропонують збільшити дохідну частину на понад 50 мільярдів гривень.

Видатки

Видатки складатимуть 2,6 трильйона гривень. Кабмін до другого читання збільшив обсяги видатків на:

виплати пенсій,

ліквідацію наслідків збройної агресії Росії (будівництво, ремонти, купівля людям житла),

наукову й науково-технічну діяльність,

пільгові іпотечні кредити ВПО (внутрішньо переміщених осіб).

Загалом до другого читання в проєкті держбюджету видаткова частина зросла на 66,8 мільярда гривень,

– підкреслив Шмигаль.

Дефіцит бюджету

Дефіцит держбюджету на 2023 рік не змінився він все ще складатиме понад 20% ВВП, або 1,29 трильйона гривень за рік. Уряд планує його покривати за рахунок допомоги партнерів.

Нам потрібно залучити 38 мільярдів доларів. Отримаємо їх від ЄС, США, МВФ та інших донорів. Рухаємося в цьому напрямку і маємо всі підстави розраховувати на прогрес,

– зазначив прем'єр.

Пріоритети бюджету-2023 не змінились

Пріоритету бюджету на наступний рік не змінились – це все ще безпека та оборона України. Раніше, до слова, Шмигаль назвав бюджет-2023 бюджетом для перемоги, тож на боротьбу з окупантом планують спрямувати понад 18% ВВП.

Пріоритет №1 – безпека й оборона – залишається незмінним. Спрямовуємо на боротьбу з окупантами понад 1 трильйона гривень, це більш як 18% ВВП. Фінансуємо українську армію самостійно за рахунок внутрішніх ресурсів,

– додав Шмигаль.

Важливі показники бюджет-2023

Доходи бюджету – 1,3 трильйона гривень;

– 1,3 трильйона гривень; Видатки – 2,6 трильйона гривень;

– 2,6 трильйона гривень; Дефіцит – понад 20% ВВП (1,29 трильйона гривень за рік);

– понад 20% ВВП (1,29 трильйона гривень за рік); Середня зарплата – 18 500 гривень;

– 18 500 гривень; Середньорічний курс долара – 42,2 гривні;

– 42,2 гривні; Зростання економіки – 3,2% в реальному вираженні.