Кабмін схвалив проєкт бюджету-2023: що змінили

1 листопада 2022 , 16:27
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Кабінет міністрів ухвалив проєкт бюджету-2023 до другого читання з урахуванням пропозицій народних депутатів. Нижча інфляція, більші видатки та покращений прогноз ВВП, про всі правки, читайте далі.

Кабмін схвалив проєкт бюету-2023

Прем'єр Денис Шмигаль наголосив, що тепер очікує на швидке голосування проєкту бюджету у Верховній Раді. 

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Нижча інфляція 

Рівень інфляції на 2023 рік у бюджеті на наступний рік у Кабміні скоригували. Першочергово у документі, який до другого читання подав Кабмін у Раду, вона закладалась на рівні 30% річних, а зараз прогноз знизили до 28% річних

Як зараз ситуація з інфляцією в Україні
За результатами вересня інфляція пришвидшилась до 24,6% у річному вимірі проти 23,8% у серпні. У НБУ зауважили, що темпи зростання цін були нижчим за прогноз НБУ через швидше насичення ринку нафтопродуктами та стабілізацію цін на пальне. Тож регулятор прогнозує, що інфляційна динаміка й надалі залишається контрольованою та нижчою за прогноз. 

Ситуація з ВВП

 

Денис Шмигаль

Прем'єр-міністр України

До другого читання уряд скоригував прогноз зростання ВВП на 2023 рік в бік консервативного сценарію (3,2% замість 4,6%). 

До слова НБУ покращив оцінку ВВП на 2023 та 2024 роки, однак за результатами цього року очікує падіння на рівні 31,5%. 

  • У 2023 році НБУ очікує зростання ВВП на рівні 4%.
  • У 2024 році – 5,2%.

Разом з тим найпершим та найсильнішим ризиком для зростання економіки НБУ назвав затягування війни та її ескалація, оцінюючи таку можливість від 25% до 50%. Також звернув увагу на емісію та ризики пов'язані з енергетикою. 

Детальніше НБУ покращив оцінку падіння ВВП: прогноз до 2024 року

Довідка:
ВВП (валовий внутрішній продукт) – важливий показник розвитку економіки, що показує скільки товарів та послуг вироблено у країні за рік. Завдяки цьому показнику можна виміряти економіку у грошах.

Видатки та доходи

  • Доходи

Прем'єр повідомив, що бюджет-2023 планується з урахуванням 1,3 трильйона гривень доходів. Завдяки скоригованим макропоказникам та податковим змінам пропонують збільшити дохідну частину на понад 50 мільярдів гривень. 

  • Видатки 

Видатки складатимуть 2,6 трильйона гривень. Кабмін до другого читання збільшив обсяги видатків на:

  • виплати пенсій,
  • ліквідацію наслідків збройної агресії Росії (будівництво, ремонти, купівля людям житла),
  • наукову й науково-технічну діяльність,
  • пільгові іпотечні кредити ВПО (внутрішньо переміщених осіб).

Загалом до другого читання в проєкті держбюджету видаткова частина зросла на 66,8 мільярда гривень,
– підкреслив Шмигаль.

Дефіцит бюджету

Дефіцит держбюджету на 2023 рік не змінився він все ще складатиме понад 20% ВВП, або 1,29 трильйона гривень за рік. Уряд планує його покривати за рахунок допомоги партнерів. 

Нам потрібно залучити 38 мільярдів доларів. Отримаємо їх від ЄС, США, МВФ та інших донорів. Рухаємося в цьому напрямку і маємо всі підстави розраховувати на прогрес,
– зазначив прем'єр. 

Пріоритети бюджету-2023 не змінились 

Пріоритету бюджету на наступний рік не змінились – це все ще безпека та оборона України. Раніше, до слова, Шмигаль назвав бюджет-2023 бюджетом для перемоги, тож на боротьбу з окупантом планують спрямувати понад 18% ВВП.

Пріоритет №1 – безпека й оборона – залишається незмінним. Спрямовуємо на боротьбу з окупантами понад 1 трильйона гривень, це більш як 18% ВВП. Фінансуємо українську армію самостійно за рахунок внутрішніх ресурсів,
– додав Шмигаль.

Зверніть увагу, на кінець 2023 року курс долара становитиме 45,8 гривні, а не 50 гривні, як було у першому читанні. 

Важливі показники бюджет-2023

  • Доходи бюджету – 1,3 трильйона гривень;
  • Видатки – 2,6 трильйона гривень;
  • Дефіцит – понад 20% ВВП (1,29 трильйона гривень за рік);
  • Середня зарплата – 18 500 гривень;
  • Середньорічний курс долара – 42,2 гривні;
  • Зростання економіки – 3,2% в реальному вираженні.
Автор: Дар'я Вереньова