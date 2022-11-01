З чим можуть бути пов'язані зміни та чи є підстави для перегляду прогнозованого курсу, дізнавався 24 канал.

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У другому читанні держбюджету курс долара спрогнозований на рівні 45,8 гривні за долар на кінець 2023 року. У першому читанні прогноз склав 50 гривень на цей період. Середньорічний курс долара у останній редакції складає 42 гривні.

Для чого прогнозується курс

Уряд використовує спрогнозований курс для розрахунку доходів та видатків бюджету. Від курсу залежить те, скільки держава отримує коштів при перерахунку в гривні. Це стосується також виторгу від експорту та розміру митних податків при імпорті.

На думку економіста Бориса Кушнірука, курс долара, закладений у бюджеті, не потрібно сприймати як орієнтир, який відповідатиме дійсності. Зробити настільки довгострокові прогнози в умовах війни майже неможливо.

Борис Кушнірук Член Центрального проводу Народного Руху України Уряд заклав такий показник, тому що це було необхідно для розрахунків видаткових та дохідних частин бюджету. Його будуть багато разів переглядати. Складність прогнозу курсу залежить від факторів, які Україна не може передбачити. В першу чергу, це тривалість війни.

Чи буде курс фіксованим

Багато залежить від того, чи буде Нацбанк і надалі тримати курс замороженим. На це впливатиме підтримка міжнародних партнерів та стабілізація економіки в Україні. Також вплине погода взимку – якщо зима буде холодною, державі може знадобитися додаткова закупівля газу, вугілля та мазуту.

Нагадаємо, завтра в США може бути переглянуто облікову ставку. Зміцнення долара може вплинути на перегляд курсу валют в Україні.

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