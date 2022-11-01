Як це вплине на офіційний курс гривні та вартість долара в українських банках, дізнавалися журналісти 24 каналу.

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Світові аналітики передбачають, що ФРС збільшить облікову ставку на 0,75% до діапазону 3,75% – 4%. Це буде уже четверте поспіль підвищення ставки націлене на боротьбу з інфляцією в США. У вересні вона склала 8,2% до вересня минулого року, перевищивши прогнози.

Довідка: За допомогою облікової ставки регулятор фактично встановлює вартість грошей в економіці. Якщо інфляція висока, то він збільшує її й відповідно, коли вона контрольована – знижує. Якщо ставка підвищується, то зростають ставки по кредитах та депозитах, а зі зниженням – дешевшають.

Як зміниться курс гривні щодо долара та євро

Наразі курс гривні до долара та євро є зафіксованим і не може піднятися. Якщо перегляд ставки відбудеться, то це певний час буде призводити до того, що долар буде міцнішим відносно євро. Тому, буде перераховано офіційний курс гривні до євро.

Поки що хвилі підняття облікової ставки ФРС не зачепили офіційний курс долара в Україні. За словами економіста Бориса Кушнірука, підвищення ставки у США не можуть продовжуватися довго, тому що це зашкодить американському бізнесу.

Борис Кушнірук Член Центрального проводу Народного Руху України Дуже міцний долар здорожує американську продукцію в світі по відношенню до євро. У цьому США не зацікавлені. Тому цикли підвищення долара до євро не можуть бути дуже тривалими. Це може триматися від півроку до року, але потім курс починає вирівнюватись на користь євро.

Прогнози про можливе підвищення ставки теж можуть мати значення і приводити до коливання долара та євро. "Тому, буде важливо, наскільки саме облікова ставка зміниться та якими будуть подальші коментарі щодо майбутньої монетарної політики", – додає економічний експерт.

Курс долара на готівковому ринку

Оскільки курс долара до гривні фіксований, курс долара в українських банках не обов'язково буде реагувати на його зміцнення. Ціна долара в основному залежить від насиченості ринку валютою.

Курс гривні на готівковому ринку наразі залежить від внутрішньої ситуації. Якщо є достатньо готівкової валюти, то курс наближається більше до рівня Нацбанку. Тому я б не привʼязував політику ФРС до курсу долара в українських банках

– пояснив Борис Кушнірук.

Наразі Національний банк України підтримує стабільний курс на рівні 36,5 гривень за долар. Це відбувається коштом міжнародних резервів банку. Спроможність центробанку надалі підтримувати гривню залежить від перспектив отримання міжнародної фінансової допомоги, налагодження експортної логістики та зростання продажів експортерами.

Курс валют сьогодні

Курс валют у банках

За даними "Мінфіну", 1 листопада готівковий курс долара в банках України зупинився на середньому рівні 39,40 гривень (+20 копійок проти 31 жовтня). Тоді як продають її за 40,15 гривні (+25 копійок).

Готівкове євро трішки подешевшало – банки купують за 38,40 гривні (+10 копійок), а продають в середньому за 39,50 гривні за євро (+10 копійок).

Курс в обмінниках України

В обмінниках купують долар США в середньому за 39,31 гривні (+20 копійок), а продають – за 40,20 гривні (+25 копійок), за даними finance.ua. Євро коливається на рівні: купівля – 38,50 гривні (+15 копійок) та продаж – 39,61 гривні (+16 копійок).

Курс на чорному ринку

На чорному ринку купівля долара в середньому на рівні 40,13 гривні (+48 копійок), а продаж – 40,42 гривні (+63 копійки). Євро купують по 39,18 гривні (+35 копійок), а купують за 39,49 гривні (+39 копійок).

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