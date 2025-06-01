Канада вирішила, що далі буде з українським імпортом
- Канада продовжила безмитне ввезення українських товарів до 9 червня 2026 року, щоб підтримати економіку України.
- З моменту скасування тарифів у 2022 році Канада імпортувала українських товарів на суму понад 35 мільйонів канадських доларів.
Канада продовжує допомагати економіці Україні, яка переживає скрутні часи через повномасштабне вторгнення Росії. Влада країни ухвалила рішення на підтримку українського імпорту.
Як Канада підтримує український імпорт
Міністр фінансів і національних доходів Канади Франсуа-Філіп Шампань оголосив, що його країна продовжить дію наказу про звільнення українських товарів від мит до 9 червня 2026 року, повідомляє 24 Канал з посиланням на канадський уряд.
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За словами міністра, подовжуючи безмитне ввезення українських товарів на свою територію ще на рік, Канада засвідчує підтримку України.
Канада підтвердила свою підтримку справедливого й тривалого миру в Україні, зокрема через військову, фінансову та гуманітарну допомогу. Сьогоднішнє рішення посилює цю підтримку, допомагаючи зберегти економіку України,
– зазначив Шампань.
Важливо! Наказ про звільнення від мит на українські товари набув чинності 9 червня 2022 року терміном на один рік Він тимчасово скасовує мита на імпорт товарів з України. З того часу його подовжують щорічно.
Як безмитний режим впливає на український імпорт
Від моменту скасування тарифів у 2022 році Канада вже імпортувала товарів з України на суму понад 35 мільйонів канадських доларів (понад 20 мільйонів євро):
- За це період українські товари були звільнені від мит на суму понад 8,5 мільйона канадських доларів (понад 4,7 мільйона євро).
- Очікується що імпортери зможуть заощадити на митах до 9 червня 2026 року ще 1,2 мільйона канадських доларів (більш ніж 713 тисяч євро).
Варто знати! Від початку повномасштабного вторгнення Росії Канада надала Україні комплексну підтримку – фінансову, гуманітарну, військову – на суму понад 8 мільярдів канадських доларів (понад 5,1 мільярда євро).