Як Канада підтримує український імпорт

Міністр фінансів і національних доходів Канади Франсуа-Філіп Шампань оголосив, що його країна продовжить дію наказу про звільнення українських товарів від мит до 9 червня 2026 року, повідомляє 24 Канал з посиланням на канадський уряд.

Дивіться також ЄС припиняє "торговельний безвіз" з Україною: затвердили нові правила

За словами міністра, подовжуючи безмитне ввезення українських товарів на свою територію ще на рік, Канада засвідчує підтримку України.

Канада підтвердила свою підтримку справедливого й тривалого миру в Україні, зокрема через військову, фінансову та гуманітарну допомогу. Сьогоднішнє рішення посилює цю підтримку, допомагаючи зберегти економіку України,

– зазначив Шампань.

Важливо! Наказ про звільнення від мит на українські товари набув чинності 9 червня 2022 року терміном на один рік Він тимчасово скасовує мита на імпорт товарів з України. З того часу його подовжують щорічно.

Як безмитний режим впливає на український імпорт

Від моменту скасування тарифів у 2022 році Канада вже імпортувала товарів з України на суму понад 35 мільйонів канадських доларів (понад 20 мільйонів євро):

За це період українські товари були звільнені від мит на суму понад 8,5 мільйона канадських доларів (понад 4,7 мільйона євро).

Очікується що імпортери зможуть заощадити на митах до 9 червня 2026 року ще 1,2 мільйона канадських доларів (більш ніж 713 тисяч євро).

Варто знати! Від початку повномасштабного вторгнення Росії Канада надала Україні комплексну підтримку – фінансову, гуманітарну, військову – на суму понад 8 мільярдів канадських доларів (понад 5,1 мільярда євро).