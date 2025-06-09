Как Канада поддерживает украинский импорт

Министр финансов и национальных доходов Канады Франсуа-Филипп Шампань объявил, что его страна продлит действие приказа об освобождении украинских товаров от пошлин до 9 июня 2026 года, сообщает 24 Канал со ссылкой на канадское правительство.

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По словам министра, продлевая беспошлинный ввоз украинских товаров на свою территорию еще на год, Канада свидетельствует о поддержке Украины.

Канада подтвердила свою поддержку справедливого и длительного мира в Украине, в частности через военную, финансовую и гуманитарную помощь. Сегодняшнее решение усиливает эту поддержку, помогая сохранить экономику Украины,

– отметил Шампань.

Важно! Приказ об освобождении от пошлин на украинские товары вступил в силу 9 июня 2022 года сроком на один год Он временно отменяет пошлины на импорт товаров из Украины. С тех пор его продлевают ежегодно.

Как беспошлинный режим влияет на украинский импорт

С момента отмены тарифов в 2022 году Канада уже импортировала товаров из Украины на сумму более 35 миллионов канадских долларов (более 20 миллионов евро):

За это период украинские товары были освобождены от пошлин на сумму более 8,5 миллиона канадских долларов (более 4,7 миллиона евро).

Ожидается что импортеры смогут сэкономить на пошлинах до 9 июня 2026 года еще 1,2 миллиона канадских долларов (более чем 713 тысяч евро).

Стоит знать! С начала полномасштабного вторжения России Канада предоставила Украине комплексную поддержку – финансовую, гуманитарную, военную – на сумму более 8 миллиардов канадских долларов (более 5,1 миллиарда евро).