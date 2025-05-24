Детали импорта

Из общего количества электрокаров – 4,4 тысячи составляли новые авто. Это на 12% больше, чем в первом квартале 2023 года. В то же время импорт подержанных электромобилей вырос еще ощутимее - на 39%, до 15,7 тысяч машин, сообщает 24 Канал со ссылкой на данные Госстата.

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Страны-лидеры

Китай сохраняет лидерство в поставках новых электрокаров – 93% всех новых авто прибыли именно оттуда.

США стали главным источником подержанных машин – на них пришлось 38% импорта в этом сегменте.

Спрос на электромобили в Украине продолжает расти, в частности из-за доступных цен на вторичном рынке и активного присутствия китайских брендов.