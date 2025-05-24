Деталі імпорту

Із загальної кількості електрокарів – 4,4 тисячі становили нові авто. Це на 12% більше, ніж у першому кварталі 2023 року. Водночас імпорт уживаних електромобілів зріс ще відчутніше — на 39%, до 15,7 тисяч машин, повідомляє 24 Канал із посиланням на дані Держстату.

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Країни-лідери

Китай зберігає лідерство у постачанні нових електрокарів – 93% усіх нових авто прибули саме звідти.

США стали головним джерелом вживаних машин – на них припало 38% імпорту в цьому сегменті.

Попит на електромобілі в Україні продовжує зростати, зокрема через доступніші ціни на вторинному ринку та активну присутність китайських брендів.