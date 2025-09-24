Допомога для України: Канада виділяє кошти на кібербезпеку країни
- Канада виділяє 92 мільйони гривень на посилення кібербезпеки України в рамках Талліннського механізму.
- Фінансування буде здійснюватися через CRDF Global, яка реалізує шість обраних проєктів для підвищення кіберстійкості.
Канада виділяє кошти на підтримку України. Йдеться про допомогу у розмірі 92 мільйони гривень.
Куди Канада спрямує допомогу для України?
Гроші спрямують на посилення кібербезпеки України, пише 24 Канал з посиланням на Міністерство цифрової трансформації у Telegram.
Цю допомогу партнери України виділяють у рамках Талліннського механізму – міжнародної ініціативи, яка координує допомогу від 12 країн у зміцненні кіберстійкості. Згідно з інформацією, ці кошти спрямують на такі важливі речі:
- посилення захисту критичної інфраструктури;
- протидію кіберзагрозам;
- закупівлю обладнання;
- створення систем виявлення й запобігання атак.
Канадські партнери вже обрали шість проєктів для фінансування,
– уточнили у дописі.
Серед них:
- Державна судова адміністрація України;
- Чорнобильська атомна електростанція;
- Державна прикордонна служба України.
Фінансування надходитиме через U.S. Civilian Research & Development Foundation (CRDF Global). Це організація, яка має досвід упровадження проєктів технічної допомоги в Україні.
Сучасна війна триває не лише на полі бою, а й у кіберпросторі. Завдяки підтримці партнерів у межах Талліннського механізму ми ефективніше протидіятимемо кіберзагрозам, щоб цифрова держава працювала безперебійно, а українці користувалися онлайн-сервісами за будь-яких умов,
– наголосили у Мінцифрі.
Зауважте! У відомстві подякували Канаді та всім партнерам за стійку й непохитну підтримку цифровізації та кібербезпеки України.
Що ще відомо про допомогу від Канади?
У День Незалежності України прем'єр-міністр Канади Марка Карні заявив, що його країна виділяє понад мільярд доларів на постачання дронів, боєприпасів та бронетехніки Україні. Про це йдеться у відео з урочистостями до свята.
Карні нагадав, що на саміті G7 у червні Канада пообіцяла додаткові 2 мільярди доларів військової допомоги. Зокрема понад 1 мільярд із цієї суми передбачається на посилення арсеналу озброєння України.
Що ще Канада робила, аби натиснути на Росію?
У вересні Канада знизила граничну ціну на російську нафту – на 12%. Таким чином гранична ціна на російську нафту знизилась з 60 до 47.6 доларів США за барель.
Таким чином Оттава посилює економічний тиск на Росію. Річ у тім, що нафта є одним із ключових джерел доходів Москви.