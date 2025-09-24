Канада виділяє кошти на підтримку України. Йдеться про допомогу у розмірі 92 мільйони гривень.

Куди Канада спрямує допомогу для України?

Гроші спрямують на посилення кібербезпеки України, пише 24 Канал з посиланням на Міністерство цифрової трансформації у Telegram.

Цю допомогу партнери України виділяють у рамках Талліннського механізму – міжнародної ініціативи, яка координує допомогу від 12 країн у зміцненні кіберстійкості. Згідно з інформацією, ці кошти спрямують на такі важливі речі:

посилення захисту критичної інфраструктури; протидію кіберзагрозам; закупівлю обладнання; створення систем виявлення й запобігання атак.

Канадські партнери вже обрали шість проєктів для фінансування,

– уточнили у дописі.

Серед них:

Державна судова адміністрація України; Чорнобильська атомна електростанція; Державна прикордонна служба України.

Фінансування надходитиме через U.S. Civilian Research & Development Foundation (CRDF Global). Це організація, яка має досвід упровадження проєктів технічної допомоги в Україні.

Сучасна війна триває не лише на полі бою, а й у кіберпросторі. Завдяки підтримці партнерів у межах Талліннського механізму ми ефективніше протидіятимемо кіберзагрозам, щоб цифрова держава працювала безперебійно, а українці користувалися онлайн-сервісами за будь-яких умов,

– наголосили у Мінцифрі.

Зауважте! У відомстві подякували Канаді та всім партнерам за стійку й непохитну підтримку цифровізації та кібербезпеки України.

Що ще відомо про допомогу від Канади?

У День Незалежності України прем'єр-міністр Канади Марка Карні заявив, що його країна виділяє понад мільярд доларів на постачання дронів, боєприпасів та бронетехніки Україні. Про це йдеться у відео з урочистостями до свята.

Карні нагадав, що на саміті G7 у червні Канада пообіцяла додаткові 2 мільярди доларів військової допомоги. Зокрема понад 1 мільярд із цієї суми передбачається на посилення арсеналу озброєння України.

Що ще Канада робила, аби натиснути на Росію?