Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Центр протидії дезінформації.

Що в ЦПД розповіли про російський фейк?

Фахівці пояснили, що російські пропагандисти підхопили та поширюють повідомлення, що нібито Міністерство імміграції Канади начебто "вимагає від українських чоловіків довідки про звільнення від військової служби". Це подають як "нові правила в'їзду" чи "загрозу депортацій".

Фейк щодо депортації українців з Канади / Колаж ЦПД

Насправді йдеться про стандартну процедуру – procedural fairness letter (PFL) – лист, який отримують заявники на постійне проживання у Канаді,

– пояснили в ЦПД.

Такий лист – не відмова, а запит на уточнення або підтвердження інформації. Зокрема, імміграційна служба Канади (IRCC) використовує спеціальну форму IMM 5546, щоб перевірити, чи людина служила у війську, в яких підрозділах, чи мала відстрочку або офіційне звільнення. Це потрібно для перевірки безпеки й достовірності біографічних даних.

Водночас якщо інформація у формі була неповною, заявник отримує лист із проханням надати додаткові документи (наприклад, військовий квиток чи офіційне підтвердження звільнення від служби). Фахівці наголосили, що жодних нових правил, пов’язаних із "депортаціями" чи "масовою перевіркою ухилянтів", не існує.

"Поширення фейків на цю тему має очевидну мету – посіяти паніку серед українців за кордоном та створити враження "недовіри" західних партнерів до громадян України", – підсумували в ЦПД.

