Про це розповідає 24 Канал, посилаючись на матеріал CBC News.

Що відомо про призначення нового спецпредставника Канади з питань України?

Раніше Христя Фріланд була ключовою постаттю в уряді лібералів із моменту їхньої перемоги у 2015 році. Посадовицю вважали правою рукою експрем'єра Джастіна Трюдо.

Однак у грудні 2024 року, за кілька годин до презентації осіннього економічного звіту, політикиня несподівано подала у відставку з посади міністра фінансів.

Тоді Фріланд розкритикувала економічну політику уряду, звинувативши його у "дорогих політичних маневрах".

Ця відставка посилила тиск на Трюдо, що призвело до його відступу та початку перегонів за лідерство в партії.

Фріланд брала участь у виборчій гонці, але поступилася Марку Карні, який привів лібералів до перемоги на виборах у квітні 2025 року, подолавши відставання від консерваторів на 20 пунктів.

Зауважте! Фріланд відіграла значну роль у формуванні зовнішньої політики Канади, обіймаючи посади міністра міжнародної торгівлі та закордонних справ.

Під час першого президентського терміну Дональда Трампа вона очолювала канадську делегацію на переговорах, що завершилися укладенням торгівельної угоди CUSMA.

За даними медіа, офіційне оголошення нової посади Фріланд може відбутися у вівторок, 16 вересня 2025 року.

Як Христя Фріланд ставиться до України?