Об этом рассказывает 24 Канал, ссылаясь на материал CBC News.

Смотрите также Украина готова делиться опытом и помогать Европе, – заместитель председателя ОП об агрессии России

Что известно о назначении нового спецпредставителя Канады по вопросам Украины?

Ранее Христя Фриланд была ключевой фигурой в правительстве либералов с момента их победы в 2015 году. Чиновницу считали правой рукой экс-премьера Джастина Трюдо.

Однако в декабре 2024 года, за несколько часов до презентации осеннего экономического отчета, политик неожиданно подала в отставку с должности министра финансов.

Тогда Фриланд раскритиковала экономическую политику правительства, обвинив его в "дорогих политических маневрах".

Эта отставка усилила давление на Трюдо, что привело к его отступлению и началу гонки за лидерство в партии.

Фриланд участвовала в избирательной гонке, но уступила Марку Карни, который привел либералов к победе на выборах в апреле 2025 года, преодолев отставание от консерваторов на 20 пунктов.

Заметьте! Фриланд сыграла значительную роль в формировании внешней политики Канады, занимая должности министра международной торговли и иностранных дел.

Во время первого президентского срока Дональда Трампа она возглавляла канадскую делегацию на переговорах, завершившихся заключением торгового соглашения CUSMA.

По данным медиа, официальное объявление новой должности Фриланд может состояться во вторник, 16 сентября 2025 года.

Как Христя Фриланд относится к Украине?