Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на материал издания Bloomberg.

Интересно Новым премьером Канады может стать украинка по происхождению Христя Фриланд, – CBC News

Что обещает Фриланд в случае избрания премьером Канады

Журналисты отметили, что бывшая министр финансов Канады участвует в гонке, чтобы возглавить правящую Либеральную партию и заменить премьер-министра Джастина Трюдо, который объявил о своей отставке 6 января.

Христю Фриланд считают главным претендентом на этот пост вместе с Марком Карни, бывшим руководителем центрального банка.

Политик украинского происхождения пообещала бороться за Канаду, включая использование пошлин для осуществления экономического давления на США, где Трамп вступит в должность в понедельник. Избранный американский глава угрожал установить высокие пошлины на канадские товары, что потенциально может нанести ущерб экономике страны.

Если вы ударите нас, мы ответим,

– сказала Фриланд в своей речи в молодежном клубе Торонто.

Экс-министр финансов пообещала ввести "доллар за доллар" в ответ на пошлины США, которые "нанесут самый большой удар по торговле, которые испытывали Соединенные Штаты когда-либо".

Фриланд также пообещала заменить налог на углерод на другую политику борьбы с изменением климата.

"В провинциях, где есть налог на выбросы углерода, есть люди, которым это не нравится, поэтому мы должны к этому прислушаться и изменить", – сказала она.

56-летняя Христя Фриланд фактически заставила Трюдо уйти в отставку после того, как ее собственная отставка в декабре привела к более широкому протесту в Либеральной партии. Раскол произошел прежде всего из-за разногласий относительно финансовых расходов правительства. Нового лидера партийцы выберут 9 марта.

Если Фриланд победит, она станет первой женщиной, которая возглавит либералов Канады, и второй женщиной-премьер-министром страны.