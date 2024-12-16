В соцсети Х министр опубликовала свое письмо об отставке, адресованное Трюдо. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Христю Фриланд.

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Что известно об отставке Фриланд

В своем письме Фриланд заявила, что в прошлую пятницу Трюдо сказал, что больше не хочет видеть ее на посту министра финансов и предложил другую должность. Она добавила, что обдумала это предложение и решила уйти из правительства.

Чтобы быть эффективным, министр должен говорить от имени премьера и с полным его доверием. Вашим решением вы дали понять, что я больше не имею такого доверия,

– говорит Фриланд.

Министр отметила, что в течение последних недель у нее возникали споры с Трюдо относительно лучшего пути для Канады. Она заявила, что страна стоит перед серьезным вызовом из-за угрозы новоизбранного президента США Дональда Трампа ввести карательный 25% тариф на все товары канадского производства.

Фриланд призвала серьезно отнестись к этой угрозе и отметила, что Канада должна сохранять финансовую стабильность, чтобы иметь резервы, которые могут понадобиться ей в случае "тарифной войны".

Она также добавила, что намерена снова баллотироваться в парламент на следующих федеральных выборах.

Как пишет The New York Times, в своем заявлении Фриланд критикует политику премьер-министра Канады. Это является первым открытым несогласием со стороны члена его Кабмина. Из-за таких действий возникает сомнение в том, останется ли Трюдо лидером Либеральной партии.

Отметим, что недавно премьер Канады принял ряд решений, целью которых, по версии журналистов, является повышение популярности его политсилы. Фриланд считает, что такие меры, включая налоговые каникулы, подорвут экономику страны.