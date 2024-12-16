У соцмережі Х міністр опублікувала свій лист про відставку, адресований Трюдо. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Христю Фріланд.

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Що відомо про відставку Фріланд

У своєму листі Фріланд заявила, що минулої п'ятниці Трюдо сказав, що більше не хоче бачити її на посаді міністра фінансів та запропонував іншу посаду. Вона додала, що обдумала цю пропозицію та вирішила піти з уряду.

Щоб бути ефективним, міністр повинен говорити від імені прем'єра і з повною його довірою. Вашим рішенням ви дали зрозуміти, що я більше не маю такої довіри,

– каже Фріланд.

Міністр зазначила, що протягом останніх тижнів у неї виникали суперечки з Трюдо щодо найкращого шляху для Канади. Вона заявила, що країна стоїть перед серйозним викликом через погрозу новообраного президента США Дональда Трампа запровадити каральний 25% тариф на всі товари канадського виробництва.

Фріланд закликала серйозно поставитися до цієї погрози та зауважила, що Канада повинна зберігати фінансову стабільність, щоб мати резерви, які можуть знадобитися їй у разі "тарифної війни".

Вона також додала, що має намір знову балотуватися до парламенту на наступних федеральних виборах.

Як пише The New York Times, у своїй заяві Фріланд критикує політику прем'єр-міністра Канади. Це є першою відкритою незгодою з боку члена його Кабміну. Через такі дії виникає сумнів у тому, чи залишиться Трюдо лідером Ліберальної партії.

Зазначимо, що нещодавно прем'єр Канади ухвалив низку рішень, метою яких, за версією журналістів, є підвищення популярності його політсили. Фріланд вважає, що такі заходи, включно з податковими канікулами, підірвуть економіку країни.