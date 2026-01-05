Христя Фріланд відома своєю проукраїнською позицією. Про це пише 24 Канал з посиланням на главу держави.

Що відомо про призначення?

Христю Фріланд призначили радницею з питань економічного розвитку. За словами Зеленського, вона має великий досвід у залученні інвестицій та реалізації економічних реформ, що є важливим для посилення стійкості України.

Призначення відбулося на тлі необхідності швидкого відновлення країни та зміцнення обороноздатності.

Вдячний усім, хто готовий допомагати державі та взаємодіяти з партнерами,

– написав Зеленський.

Що відомо про Христю Фріланд?