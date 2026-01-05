Христя Фріланд відома своєю проукраїнською позицією. Про це пише 24 Канал з посиланням на главу держави.

Дивіться також Зеленський призначив Кислицю першим заступником Кирила Буданова

Що відомо про призначення?

Христю Фріланд призначили радницею з питань економічного розвитку. За словами Зеленського, вона має великий досвід у залученні інвестицій та реалізації економічних реформ, що є важливим для посилення стійкості України.

Призначення відбулося на тлі необхідності швидкого відновлення країни та зміцнення обороноздатності.

Вдячний усім, хто готовий допомагати державі та взаємодіяти з партнерами,
– написав Зеленський.

Що відомо про Христю Фріланд?

  • Раніше Фріланд також була міністеркою закордонних справ та міжнародної торгівлі. У вересні прем'єр Карні призначив її спецпредставницею Канади з питань відбудови України.

  • У жовтні 2022 року Христя Фріланд закликала виключити Росію з організацій G-20 та МВФ. Вона наголошувала на загрозах, які Кремль створює для світової економіки.

  • Фріланд має українське коріння й здобула репутацію провідної захисниці інтересів України в уряді Джастіна Трюдо. Вона активно просувала підтримку Києва на міжнародній арені.