Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Центр противодействия дезинформации.

Что в ЦПД рассказали о российском фейке?

Специалисты объяснили, что российские пропагандисты подхватили и распространяют сообщение, что якобы Министерство иммиграции Канады якобы "требует от украинских мужчин справки об освобождении от военной службы". Это подают как "новые правила въезда" или "угрозу депортаций".

На самом деле речь идет о стандартной процедуре – procedural fairness letter (PFL) – письмо, которое получают заявители на постоянное проживание в Канаде,

– объяснили в ЦПД.

Такое письмо – не отказ, а запрос на уточнение или подтверждение информации. В частности, иммиграционная служба Канады (IRCC) использует специальную форму IMM 5546, чтобы проверить, служил ли человек в армии, в каких подразделениях, имел ли отсрочку или официальное увольнение. Это нужно для проверки безопасности и достоверности биографических данных.

В то же время если информация в форме была неполной, заявитель получает письмо с просьбой предоставить дополнительные документы (например, военный билет или официальное подтверждение освобождения от службы). Специалисты отметили, что никаких новых правил, связанных с "депортациями" или "массовой проверкой уклонистов", не существует.

"Распространение фейков на эту тему имеет очевидную цель – посеять панику среди украинцев за рубежом и создать впечатление "недоверия" западных партнеров к гражданам Украины", – подытожили в ЦПИ.

Российская пропаганда: что известно о последних новостях?