Клієнти "Ощадбанку" мають час до кінця березня

"Ощадбанк" займається виплатами значної кількості соціальних доплат. Йдеться не тільки про пенсію, а і щомісячну допомогу переселенцям.

Про що повідомили представники "Ощадбанку"

Глава правління "Ощадбанку" Сергій Наумов повідомив про продовження терміну дії карток, які мали бути замінені після лютого 2022 року. Функції пластику та його електронної версії діятимуть до кінця березня.

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Сергій Наумов Глава правління "Ощадбанку" Ощадбанк вкотре продовжив термін дії всіх платіжних карток, у тому числі для ВПО, до 31 березня 2024 року.

Наумов пояснив, що клієнти можуть і далі користуватися "протермінованими" картами або ж перевипустити їх онлайн. Для цього потрібно мати мобільний застосунок "Ощадбанку".

При цьому перевипущену карту у пластиковому форматі можна забрати у найближчому відділенні банку, попередньо її замовивши. Як пояснив Наумов, у цьому немає сильної потреби, адже знімати готівку, надсилати кошти і здійснювати платежі можна легко онлайн.