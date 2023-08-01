Яким карткам продовжили термін дії

"Приватбанк" прийняв рішення продовжити термін використання усіх карток. З 1 серпня 2023 року, період їх використання збільшився на 24 місяці.

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Вам непотрібно повністю перевипускати карту. Просто користуйтесь нею ще 2 роки без заміни.

Таке рішення державний банк "Приватбанк" прийняв, орієнтуючись на неможливість деяких українців вчасно замінити карту.

Як працюють карти з подовженим терміном дії

Функціонал таких карток не змінюється. Можливості доступні їхнім користувачам:

опції Приват24;

поповнення рахунків та інші платежі;

зняття готівки в банкоматі;

оплата по POS-терміналу в магазинах і закладах.

Тобто ви зможете здійснювати абсолютно будь-які операції, як і раніше.

Зверніть увагу! Саме на "Приватбанк" припадає більша частина активних карток українців – 26,6 мільйона. До того ж саме цей банк має найбільшу кількість терміналів в Україні – 17, 1 тисячі.

Як отримати карту "Приватбанку"

​Зверніться у найближче банківське відділення; Оформить онлайн і замовте доставку через Нову пошту.

Для проведення оплат в інтернеті, вам необхідно створити Digital версію карти.