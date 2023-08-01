Яким карткам продовжили термін дії
"Приватбанк" прийняв рішення продовжити термін використання усіх карток. З 1 серпня 2023 року, період їх використання збільшився на 24 місяці.
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Вам непотрібно повністю перевипускати карту. Просто користуйтесь нею ще 2 роки без заміни.
Таке рішення державний банк "Приватбанк" прийняв, орієнтуючись на неможливість деяких українців вчасно замінити карту.
Як працюють карти з подовженим терміном дії
Функціонал таких карток не змінюється. Можливості доступні їхнім користувачам:
- опції Приват24;
- поповнення рахунків та інші платежі;
- зняття готівки в банкоматі;
- оплата по POS-терміналу в магазинах і закладах.
Тобто ви зможете здійснювати абсолютно будь-які операції, як і раніше.
Як отримати карту "Приватбанку"
- Зверніться у найближче банківське відділення;
- Оформить онлайн і замовте доставку через Нову пошту.
Для проведення оплат в інтернеті, вам необхідно створити Digital версію карти.
Що відомо про "Приватбанк"?Націоналізація "Приватбанку", тобто його переведення із приватної власності в державну відбулося 18 грудня 2016 року. "Приватбанк" був заснований у 1992 році, ставши одним із перших комерційних банків в Україні.