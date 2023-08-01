Яким карткам продовжили термін дії

"Приватбанк" прийняв рішення продовжити термін використання усіх карток. З 1 серпня 2023 року, період їх використання збільшився на 24 місяці.

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Вам непотрібно повністю перевипускати карту. Просто користуйтесь нею ще 2 роки без заміни.

Таке рішення державний банк "Приватбанк" прийняв, орієнтуючись на неможливість деяких українців вчасно замінити карту.

Як працюють карти з подовженим терміном дії

Функціонал таких карток не змінюється. Можливості доступні їхнім користувачам:

  • опції Приват24;
  • поповнення рахунків та інші платежі;
  • зняття готівки в банкоматі;
  • оплата по POS-терміналу в магазинах і закладах.

Тобто ви зможете здійснювати абсолютно будь-які операції, як і раніше.

Як отримати карту "Приватбанку"

  1. ​Зверніться у найближче банківське відділення;
  2. Оформить онлайн і замовте доставку через Нову пошту.

Для проведення оплат в інтернеті, вам необхідно створити Digital версію карти.

Що відомо про "Приватбанк"?

Націоналізація "Приватбанку", тобто його переведення із приватної власності в державну відбулося 18 грудня 2016 року. "Приватбанк" був заснований у 1992 році, ставши одним із перших комерційних банків в Україні.