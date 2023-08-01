Каким карточкам продлили срок действия
"Приватбанк" принял решение продлить срок использования всех карточек. С 1 августа 2023 года период их использования увеличился на 24 месяца.
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Вам не нужно полностью перевыпускать карту. Просто пользуйтесь им еще 2 года без замены.
Такое решение государственный банк "ПриватБанк" принял, ориентируясь на невозможность некоторых украинцев вовремя заменить карту.
Как работают карты с продленным сроком действия
Функционал таких карт не меняется. Возможности доступны их пользователям:
- опции Приват24;
- пополнение счетов и другие платежи;
- снятие наличных денег в банкомате;
- оплата по POS-терминалу в магазинах и заведениях.
То есть вы по-прежнему сможете совершать абсолютно любые операции.
Как получить карту "Приватбанка"
- Обратитесь в ближайшее банковское отделение;
- Оформите онлайн и закажите доставку по Новой почте.
Для оплаты в интернете, вам необходимо создать Digital версию карты.