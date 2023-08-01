Каким карточкам продлили срок действия

"Приватбанк" принял решение продлить срок использования всех карточек. С 1 августа 2023 года период их использования увеличился на 24 месяца.

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Вам не нужно полностью перевыпускать карту. Просто пользуйтесь им еще 2 года без замены.

Такое решение государственный банк "ПриватБанк" принял, ориентируясь на невозможность некоторых украинцев вовремя заменить карту.

Как работают карты с продленным сроком действия

Функционал таких карт не меняется. Возможности доступны их пользователям:

  • опции Приват24;
  • пополнение счетов и другие платежи;
  • снятие наличных денег в банкомате;
  • оплата по POS-терминалу в магазинах и заведениях.

То есть вы по-прежнему сможете совершать абсолютно любые операции.

Как получить карту "Приватбанка"

  1. Обратитесь в ближайшее банковское отделение;
  2. Оформите онлайн и закажите доставку по Новой почте.

Для оплаты в интернете, вам необходимо создать Digital версию карты.

Что известно про "Приватбанк"?

Национализация "ПриватБанка", то есть его перевод из частной собственности в государственную состоялся 18 декабря 2016 года. "ПриватБанк" был основан в 1992 году, став одним из первых коммерческих банков в Украине.