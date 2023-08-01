Каким карточкам продлили срок действия

"Приватбанк" принял решение продлить срок использования всех карточек. С 1 августа 2023 года период их использования увеличился на 24 месяца.

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Вам не нужно полностью перевыпускать карту. Просто пользуйтесь им еще 2 года без замены.

Такое решение государственный банк "ПриватБанк" принял, ориентируясь на невозможность некоторых украинцев вовремя заменить карту.

Как работают карты с продленным сроком действия

Функционал таких карт не меняется. Возможности доступны их пользователям:

опции Приват24;

пополнение счетов и другие платежи;

снятие наличных денег в банкомате;

оплата по POS-терминалу в магазинах и заведениях.

То есть вы по-прежнему сможете совершать абсолютно любые операции.

Обратите внимание! Именно на "Приватбанк" приходится большая часть активных карт украинцев - 26,6 миллиона. К тому же этот банк имеет наибольшее количество терминалов в Украине – 17, 1 тысячи.

Как получить карту "Приватбанка"

Обратитесь в ближайшее банковское отделение; Оформите онлайн и закажите доставку по Новой почте.

Для оплаты в интернете, вам необходимо создать Digital версию карты.