Нові карткові обмеження з червня: чи варто панікувати
- З 1 червня вводяться нові обмеження на карткові перекази для протидії шахрайству, але на розвиток банківських сервісів це навряд чи вплине.
- Лише 3 – 5% громадян скаржаться на карткові ліміти, і ситуація часто вирішується, якщо людина підтверджує джерело доходу.
З 1 червня набувають чинності нові обмеження на карткові перекази. Йдеться про необхідні заходи з протидії шахрайству, і вони навряд чи позначаться на розвитку банківських сервісів. Втім банкір додає, що статистика тих, хто скаржиться на ліміти, доволі низька, а кількість нових карток зростає.
Чи вплинуть негативно карткові ліміти на громадян
Банкір Сергій Мамедов розповідає, що лише в 3 – 5% випадків громадяни скаржаться на проблеми пов'язані з картковими лімітами, передає 24 Канал.
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Однак у більшості випадків ситуацію вдається оперативно врегулювати – якщо людина може підтвердити джерело доходу, ліміт переглядається на її користь.
Мамедов додає, що від початку дії Меморандуму між банками про протидію шахрайству кількість нових карткових рахунків навіть зростає – у межах 1 – 2% щомісяця.
Попри економічні та геополітичні гойдалки, у найближчі місяці ситуація в банківській сфері залишатиметься стабільною й прогнозованою. Банківський ринок міцний і стійкий до можливих нових викликів.
За словами банкіра, на сьогодні фіксуються одні із найвищих ставок з 2023 року за гривневими депозитами – до 17% річних. Крім того, банки активніше розвивають партнерські кредитні програми для малого та середнього бізнесу зі ставками не вище 19 – 20%.