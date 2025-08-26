Кожна третя тонна кави на рік ввозиться в Україну контрабандою. Зокрема на цій групі товарів держава втрачає більше мільярда на рік.

Як в Україну завозять каву?

Крім того, українці таким чином отримують неякісний товар, передає 24 Канал з посиланням на очільника комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данила Гетманцева.

Три тисячі тонн нелегальної кави (або кожна третя тонна) на рік ввозиться в Україну контрабандою повз широко заплющені очі митників та правоохоронців,

– написав Гетманцев.

Згідно з його слів, завод товару відбувається під виглядом цикорію, обсяг ввезення якого виріс за два роки у рази. Але іноді кава провозиться взагалі в чорну.

Потім ця кава або "реалізується за кеш", або пакується під міжнародні бренди й – теж "реалізується за кеш". І, як зазначив Данило Гетманцев, це не тільки Столичка, Волинська у Києві, чи "Сьомий Кілометр" в Одесі. Йдеться й про численні мережі фуд-рітейлу, подрібнені на ФОПів.

Тільки на цій групі товарів держава втрачає більше мільярда на рік, але до того ж споживач отримує неякісний, контрафактний товар,

– повідомив глава комітету ВРУ з питань фінансів, податкової та митної політики.

Зверніть увагу! Він наголосив, що неспроможність держави до протистояння шахраям, або спроможність деяких "державників" до участі в них – вражає.

