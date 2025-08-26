Каждая третья тонна кофе в год ввозится в Украину контрабандой. В частности на этой группе товаров государство теряет более миллиарда в год.

Как в Украину завозят кофе?

Кроме того, украинцы таким образом получают некачественный товар, передает 24 Канал со ссылкой на главу комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниила Гетманцева.

Три тысячи тонн нелегального кофе (или каждая третья тонна) в год ввозится в Украину контрабандой мимо широко закрытых глаз таможенников и правоохранителей,

– написал Гетманцев.

Согласно его словам, завод товара происходит под видом цикория, объем ввоза которого вырос за два года в разы. Но иногда кофе провозится вообще в черную.

Затем этот кофе или "реализуется за кэш", или пакуется под международные бренды и – тоже "реализуется за кэш". И, как отметил Даниил Гетманцев, это не только Столичка, Волынская в Киеве, или "Седьмой Километр" в Одессе. Речь идет и о многочисленных сетях фуд-ритейла, измельченные на ФЛП.

Только на этой группе товаров государство теряет более миллиарда в год, но к тому же потребитель получает некачественный, контрафактный товар,

– сообщил глава комитета ВРУ по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики.

Обратите внимание! Он отметил, что неспособность государства к противостоянию мошенникам, или способность некоторых "государственников" к участию в них – поражает.

Что происходит с ценами на кофе?