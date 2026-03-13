11 гривень економії на літрі чи діра в бюджеті: кому насправді вигідний кешбек на пальне

Для українських водіїв запроваджують кешбек на пальне, який фінансуватимуть коштом державного бюджету. Розповідаємо, кому компенсація витрат на бензин чи дизель може допомогти більше: споживачам, мережам АЗС чи іноземним виробникам пального.

Які наслідки впровадження кешбеку на пальне для економіки?

Кешбек на пальне призведе до додаткових витрат коштів із державного бюджету, який і так має дефіцит. Платники податків фактично субсидуватимуть попит на імпортний бензин і дизпаливо, адже в Україні їх не виробляють. Про це в коментарі 24 Каналу розповів експерт з енергетики Володимир Омельченко.

Дивіться також 72 гривні за літр бензину через заблоковану нафту: чи можна обійти Ормузьку протоку

12 березня Прем'єр-міністерка України Юлія Свириденко анонсувала запуск кешбеку на пальне, який виплачуватимуть споживачам до 1 травня. На АЗС-учасницях програми українці зможуть отримати кешбек у розмірі:

15% – на дизельне пальне;

– на дизельне пальне; 10% – на бензин;

– на бензин; 5% – на автогаз.

Якщо рахувати за середніми цінами на пальне, оприлюдненими "Мінфіном" станом на 13 березня, з кешбеком споживачі зможуть заощадити:

майже 7 гривень на літрі бензину А-95;

на літрі бензину А-95; від 11 гривень на літрі дизпалива;

на літрі дизпалива; близько 2 гривень на літрі автогазу.

Експерт з енергетики Володимир Омельченко говорить, що такий крок уряду може посилити макроекономічну нестабільність у країні та стимулюватиме інфляцію. За його оцінкою, кешбек коштуватиме бюджету до 7,5 мільярда гривень за півтора місяця.

Як припускає Володимир Омельченко, від впровадження кешбеку на пальне більше виграють великі мережі автозаправних станцій, яким через кешбек держава фактично підтримуватиме обороти. Це послабить конкуренцію на ринку й зрештою може призвести до ще більшого зростання цін.

Володимир Омельченко Директор енергетичних програм Центру Разумкова У першу чергу отримуватимуть цей кешбек, я думаю, великі АЗС, бо вони мають дорогі електронні системи, програмні продукти, програми лояльності, лобістський ресурс. Тобто те, чого не можуть дозволити собі невеликі мережі, що продають за нижчими цінами, більш доступними. На мій погляд, це буде скорочувати конкуренцію і в перспективі – підвищувати ціни.

Експерт зауважує, що програма кешбеку стимулюватиме попит на пальне, який під час кризи навпаки потрібно обмежувати, а від кешбеку виграють заможніші споживачі, які більше пересуваються на автомобілях.

Український платник податків субсидуватиме попит на імпорт. Тому що в нас власний видобуток нафти мінімальний, менше півтора мільйона тонн (на рік, – 24 Канал). І переробки взагалі немає. Ми фактично на 90% продуктів імпортуємо. У цих умовах наш бюджет субсидуватиме підтримання попиту на іноземних виробників,

– підсумовує Володимир Омельченко.

Нагадаємо, що при ухваленні державного бюджету України на 2026 рік прогнозований дефіцит оцінили у 2 трильйони 79 мільярдів гривень.

Що можна зробити для зниження цін на пальне в Україні?

На думку Володимира Омельченка, існує кілька заходів, які могли б допомогти стримати ціни на пальне під час кризи. Альтернативою впровадженню кешбеку експерт називає:

скорочення акцизу на дизпаливо на період високих цін, аби його вартість для споживачів не перевищувала 65 гривень за літр , що важливо для аграріїв під час посівної;

, що важливо для аграріїв під час посівної; скасування авансового внеску з податку на прибуток за кожну заправку , розмір якого залежить від виду пального та обсягів його реалізації (30, 45 або 60 тисяч гривень);

, розмір якого залежить від виду пального та обсягів його реалізації (30, 45 або 60 тисяч гривень); стимулювання розвитку мережі дискаунтерів , які продають нафтопродукти за доступнішими цінами;

, які продають нафтопродукти за доступнішими цінами; довгострокове впровадження гнучкої ставки акцизу залежно від попиту, пропозиції та рівня цін на міжнародних ринках нафти й нафтопродуктів.

Наприклад, якщо ціна сильно зростає під час кризи, як-от зараз, тимчасово акциз знижувати, щоб підтримати стабільність ринку. Щойно ціна спадає, криза відходить, акциз збільшувати. Таким чином можна стабілізувати ринок і зробити його прогнозованим для споживачів,

– говорить Володимир Омельченко.

Зверніть увагу! Очільниця уряду Юлія Свириденко під час виступу у Верховній Раді повідомила, що в період війни Україна не скорочуватиме податкові надходження від акцизу на пальне, з яких фінансують оборону. З цих же міркувань ставку податку на додану вартість (ПДВ) для пального також не планують зменшувати.

Як змінилися ціни на пальне в Україні?

За даними Консалтингової групи А-95, які наводить "Мінфін", середні ціни на пальне на АЗС 13 березня частково продовжили зростати й на 13:42 становили:

Бензин А-95 преміум – 72,71 гривні за літр (без змін проти 12 березня);

(без змін проти 12 березня); Бензин А-95 – 69,14 гривні за літр (без змін проти 12 березня);

(без змін проти 12 березня); Бензин А-92 – 66,20 гривні за літр (+1 копійка проти 12 березня);

(+1 копійка проти 12 березня); Дизельне паливо – 74,91 гривні за літр (+54 копійки проти 12 березня);

(+54 копійки проти 12 березня); Газ авто­мобільний – 42,50 гривні за літр (+53 копійки проти 12 березня).

Зауважимо! Як повідомив міністр енергетики Денис Шмигаль, Україні не загрожує дефіцит пального в березні. Менш ніж за половину першого місяця весни до країни імпортували 250 тисяч тонн бензину, дизелю та скрапленого газу.

Чому зростають ціни на пальне?