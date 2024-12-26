Українцям пізніше виплатять кешбек за листопад та грудень: коли надійдуть гроші

За листопад уряд виплатив громадянам України 232 мільйони гривень кешбеку, що майже вдвічі більше, ніж у жовтні. Однак кількість отримувачів кешбеку в листопаді зросла на 800 тисяч, що свідчить про інтерес українців до програми.

Чому кешбек виплатять пізніше

Однак виплата кешбеку за грудень та січень відбудеться наприкінці лютого 2025 року, пише 24 канал з посиланням на Мінсоцполітики.

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У відомстві пояснили, що це пов'язано з особливостями бюджетного процесу.

Всі нараховані кошти буде виплачено в повному обсязі,

– запевнили українців.

Також у Мінсоцполітики нагадали, що для своєчасного отримання кешбеку важливо активувати картку для виплат у застосунку Дія. Там можна перевіряти й нарахування кешбеку.

Важливо! Так майже 700 тисяч громадян не отримали виплати через те, що вчасно не активували картки для виплати кешбеку в застосунку Дія або накопичили менше ніж 2 гривні.