Україна розпочала сезон закачування газу в підземні сховища, – "Нафтогаз"

"Нафтогаз" уже розпочав сезон закачування газу у підземні сховища України. Загалом сезон відбору газу тривав 145 днів.Про це повідомив голова правління НАК "Нафтогаз України" Олексій Чернишов.

Завершення опалювального сезону

Як зазначили у "Нафтогазі", кінець сезону відбору та початок закачування газу в українські ПСГ знаменує собою завершення опалювального сезону.

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За даними АТ "Укртрансгаз", впродовж опалювального сезону 2023-2024 року було відібрано 8,5 мільярда кубометрів природного газу з ПСГ, з яких Україна використала 6,7 мільярда кубометрів.

Зима без імпорту

Очікується, за літні місяці в ПСГ буде завантажено до 4 мільярдів кубометрів газую. Це більше, ніж минулого року.

Раніше голова НАК "Нафтогаз України" Олексій Чернишов заявив, що Україна вперше пройшла цю зиму використовуючи лише власний газ для опалювального сезону.

Відповідно до Меморандуму з МВФ, Україна заявляє про намір утриматися від імпорту газу на наступний опалювальний сезон. Паралельно будуть розглянуті заходи для забезпечення стабільності енергетичної системи після завершення терміну транзитної угоди з Росією, який припадає на кінець 2024 року.

В контексті цього також вказується, що Україна здатна прийняти додатковий обсяг газу у розмірі 3 мільярдів кубометрів для зберігання, призначеного для задоволення потреб країн Європейського Союзу.

Що відомо про удари по ПСГ