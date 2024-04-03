Киргизстан більше не прийматиме платіжні картки російської системи "Мір"
3 квітня 2024, 09:10Читать новость на русском
Джерело:Коммерсантъ
Уже з 5 квітня у Киргизстані припинять обслуговувати картки платіжної системи "Мір". Так сталося через побоювання "вторинних санкцій" з боку США.
Киргизстан не обслуговуватиме картки Росії
Оператор місцевої платіжної системи "Елкарт" ухвалив таке рішення через санкції з боку США проти Національної системи платіжних карт (НСПК) – оператора платіжної системи "Мір".
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Відповідно у НСПК повідомили, що "Елкарт" не обслуговуватиме їх картки вже з 3 квітня, тобто від сьогодні. У самій платіжній системі країни пояснили, що такі дії необхідні аби уникнути "вторинних санкцій" від США.
Тож тепер для власників карток "Мір" не можна буде:
- зняти готівку в банкоматах;
- переказати кошти;
- здійснювати інтернет-платежі;
- оплачувати покупки карткою в POS-терміналах.