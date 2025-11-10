Більше ніж на рік: Китай відкрив США доступ до критичних ресурсів

Пекін зняв заборону на експорт деяких матеріалів подвійного призначення до США. Це відбулося після послаблення торгівельної напруги між двома найбільшими економіками світу.

Які матеріали звільнили від заборони?

Заборону скасували більше, ніж на рік. Про це повідомило Міністерство торгівлі Китаю, передає 24 Канал з посиланням на Politico.

Призупинення діятиме відтепер до 27 листопада 2026 року,

– зазначили у відомстві.

Рішення, зокрема, стосується кількох важливих матеріалів:

сурми;

галію;

германію.

Вони використовуються у виробництві передових напівпровідників для смартфонів та комп’ютерної техніки.

Ці матеріали також застосовуються у військових технологіях, зокрема для електронної боротьби, систем спостереження, а у випадку сурми – у ракетних системах та боєприпасах,

– зазначає видання.

Обмеження на експорт цих матеріалів до США Китай запровадив минулого року. Тоді Пекін вирішив посилити контроль за товарами подвійного призначення, включно з графітом.

Важливо! Окрім того, Китай пом’якшив контроль над експортом матеріалів для літієвих батарей, а також погодився відновити поставки ключових чіпів для європейських виробників.

Яку угоду уклали Трамп та Сі?

Нещодавно під час зустрічі у Південній Кореї лідер Китаю Сі Цзіньпін і президент США Дональд Трамп домовилися про зниження тарифів і послаблення інших торгівельних обмежень на один рік.

Американський президент назвав ту зустріч "неймовірною та продуктивною", а Сі – "чудовим лідером, розповів він журналістам на борту Air Force One.

У підсумку Трамп погодився знизити тарифи на фентаніл для Китаю з 20% до 10%.

Сі пообіцяв не запроваджувати контроль за експортом рідкісноземельних металів, критично важливих для виробництва технологій.

Також Пекін мав почати закупівлі у США сільськогосподарської продукції у великій кількості.

Варто знати! Загалом за загальний тариф на китайські товари домовилися знизити з 57% до 47%.

