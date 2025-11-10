Які матеріали звільнили від заборони?

Заборону скасували більше, ніж на рік. Про це повідомило Міністерство торгівлі Китаю, передає 24 Канал з посиланням на Politico.

Дивіться також Пекін виграв рік паузи: США відклали масштабні обмеження після саміту Трампа та Сі

Призупинення діятиме відтепер до 27 листопада 2026 року,

– зазначили у відомстві.

Рішення, зокрема, стосується кількох важливих матеріалів:

сурми;

галію;

германію.

Вони використовуються у виробництві передових напівпровідників для смартфонів та комп’ютерної техніки.

Ці матеріали також застосовуються у військових технологіях, зокрема для електронної боротьби, систем спостереження, а у випадку сурми – у ракетних системах та боєприпасах,

– зазначає видання.

Обмеження на експорт цих матеріалів до США Китай запровадив минулого року. Тоді Пекін вирішив посилити контроль за товарами подвійного призначення, включно з графітом.

Важливо! Окрім того, Китай пом’якшив контроль над експортом матеріалів для літієвих батарей, а також погодився відновити поставки ключових чіпів для європейських виробників.

Яку угоду уклали Трамп та Сі?

Нещодавно під час зустрічі у Південній Кореї лідер Китаю Сі Цзіньпін і президент США Дональд Трамп домовилися про зниження тарифів і послаблення інших торгівельних обмежень на один рік.

Американський президент назвав ту зустріч "неймовірною та продуктивною", а Сі – "чудовим лідером, розповів він журналістам на борту Air Force One.

У підсумку Трамп погодився знизити тарифи на фентаніл для Китаю з 20% до 10%.

Сі пообіцяв не запроваджувати контроль за експортом рідкісноземельних металів, критично важливих для виробництва технологій.

Також Пекін мав почати закупівлі у США сільськогосподарської продукції у великій кількості.

Варто знати! Загалом за загальний тариф на китайські товари домовилися знизити з 57% до 47%.

Що ще треба знати про угоду США та Китаю?