Які матеріали звільнили від заборони?
Заборону скасували більше, ніж на рік. Про це повідомило Міністерство торгівлі Китаю, передає 24 Канал з посиланням на Politico.
Дивіться також Пекін виграв рік паузи: США відклали масштабні обмеження після саміту Трампа та Сі
Призупинення діятиме відтепер до 27 листопада 2026 року,
– зазначили у відомстві.
Рішення, зокрема, стосується кількох важливих матеріалів:
- сурми;
- галію;
- германію.
Вони використовуються у виробництві передових напівпровідників для смартфонів та комп’ютерної техніки.
Ці матеріали також застосовуються у військових технологіях, зокрема для електронної боротьби, систем спостереження, а у випадку сурми – у ракетних системах та боєприпасах,
– зазначає видання.
Обмеження на експорт цих матеріалів до США Китай запровадив минулого року. Тоді Пекін вирішив посилити контроль за товарами подвійного призначення, включно з графітом.
Важливо! Окрім того, Китай пом’якшив контроль над експортом матеріалів для літієвих батарей, а також погодився відновити поставки ключових чіпів для європейських виробників.
Яку угоду уклали Трамп та Сі?
Нещодавно під час зустрічі у Південній Кореї лідер Китаю Сі Цзіньпін і президент США Дональд Трамп домовилися про зниження тарифів і послаблення інших торгівельних обмежень на один рік.
Американський президент назвав ту зустріч "неймовірною та продуктивною", а Сі – "чудовим лідером, розповів він журналістам на борту Air Force One.
- У підсумку Трамп погодився знизити тарифи на фентаніл для Китаю з 20% до 10%.
- Сі пообіцяв не запроваджувати контроль за експортом рідкісноземельних металів, критично важливих для виробництва технологій.
- Також Пекін мав почати закупівлі у США сільськогосподарської продукції у великій кількості.
Варто знати! Загалом за загальний тариф на китайські товари домовилися знизити з 57% до 47%.
Що ще треба знати про угоду США та Китаю?
Китай призупинив дію додаткових мит на американські товари. Відповідне рішення ухвалили в Комісії з митних тарифів Державної ради КНР: додаткові 24% збори відтермінували на один рік.
Водночас мита на сою Китай поки що не знижує, надаючи перевагу імпорту бразильської продукції. А китайські експортери готуються до того, що торгівельне перемир’я з США може бути недовгим.
Попри зниження тарифів, американські роздрібні компанії навряд чи переглянуть плани щодо виведення частини ланцюгів постачання з Китаю. Водночас китайські виробники прагнуть диверсифікувати ринки збуту та нарощувати експорт за межі США, щоб зменшити власну економічну вразливість.