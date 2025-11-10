Какие материалы освободили от запрета?

Запрет отменили более, чем на год. Об этом сообщило Министерство торговли Китая, передает 24 Канал со ссылкой на Politico.

Приостановление будет действовать отныне до 27 ноября 2026 года,
– отметили в ведомстве.

Решение, в частности, касается нескольких важных материалов:

  • сурьмы;
  • галлия;
  • германия.

Они используются в производстве передовых полупроводников для смартфонов и компьютерной техники.

Эти материалы также применяются в военных технологиях, в частности для электронной борьбы, систем наблюдения, а в случае сурьмы – в ракетных системах и боеприпасах,
– отмечает издание.

Ограничения на экспорт этих материалов в США Китай ввел в прошлом году. Тогда Пекин решил усилить контроль за товарами двойного назначения, включая графит.

Важно! Кроме того, Китай смягчил контроль над экспортом материалов для литиевых батарей, а также согласился возобновить поставки ключевых чипов для европейских производителей.

Какое соглашение заключили Трамп и Си?

Недавно во время встречи в Южной Корее лидер Китая Си Цзиньпин и президент США Дональд Трамп договорились о снижении тарифов и ослаблении других торговых ограничений на один год.

Американский президент назвал ту встречу "невероятной и продуктивной", а Си – "замечательным лидером, рассказал он журналистам на борту Air Force One.

  • В итоге Трамп согласился снизить тарифы на фентанил для Китая с 20% до 10%.
  • Си пообещал не вводить контроль за экспортом редкоземельных металлов, критически важных для производства технологий.
  • Также Пекин должен был начать закупки у США сельскохозяйственной продукции в большом количестве.

Стоит знать! В общем за общий тариф на китайские товары договорились снизить с 57% до 47%.

Что еще надо знать о соглашении США и Китая?

  • Китай приостановил действие дополнительных пошлин на американские товары. Соответствующее решение приняли в Комиссии по таможенным тарифам Государственного совета КНР: дополнительные 24% сборы отсрочили на один год.

  • В то же время пошлины на сою Китай пока не снижает, отдавая предпочтение импорту бразильской продукции. А китайские экспортеры готовятся к тому, что торговое перемирие с США может быть недолгим.

  • Несмотря на снижение тарифов, американские розничные компании вряд ли пересмотрят планы по выводу части цепей поставок из Китая. В то же время китайские производители стремятся диверсифицировать рынки сбыта и наращивать экспорт за пределы США, чтобы уменьшить собственную экономическую уязвимость.