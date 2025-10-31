Какие ограничения для Китая отложил Вашингтон?
Речь идет о новых мерах, которые должны были значительно увеличить количество китайских фирм, не имеющих доступа к американским технологиям. Вашингтон решил приостановить эти санкции на год. Об этом сообщил министр финансов Скотт Бессент, передает 24 Канал со ссылкой на Reuters.
По его словам, это решение было согласовано после того, как Китай в обмен согласился отложить тоже на год свои ограничения на экспорт редкоземельных минералов. Эти материалы являются ключевыми компонентами для различных технологий и преимущественно контролируются Китаем.
Так, мы приостанавливаем его на год в ответ на отсрочку ... правил лицензирования редкоземельных материалов,
– прокомментировал решение Бессент в интервью Fox Business Network.
Почему США расширяют ограничения для Китая?
В конце сентября администрация Трампа объявила правило, которое запрещало получать американские технологии китайским фирмам, которые на 50% или более принадлежат компаниям, ранее попавшим под санкции США.
Цель меры – усложнить использование дочерних компаний для приобретения ограниченных технологий. При этом новые ограничения коснулись около 20 тысяч китайских компаний, по данным WireScreen,
– отмечает издание.
Такое решение тогда вызвало решительное сопротивление Пекина.
Бессент добавил, что мораторий на эти ограничения ввели после того, как американский и китайский лидеры обсудили ключевые вопросы торговли "с большим уважением".
Стоит знать! Заметим, что сам Трамп в общении с журналистами на борту Air Force One после саммита назвал встречу с Си "невероятной", а его самого – "замечательным лидером и руководителем мощной страны", передает Белый дом.
О чем Трамп и Си договорились на встрече?
Президент США Дональд Трамп согласился снизить тариф на фентанил из Китая с 20% до 10%. Он объяснил это тем, что лидер КНР пообещал приложить максимум усилий, чтобы остановить потоки этого вещества в Соединенные Штаты.
По итогам встречи двух лидеров общий тариф на китайские товары будет снижен с 57% до 47%. Кроме того, Китай согласился не вводить контроль за экспортом редкоземельных металлов, которые являются критически важными для производства современных технологий. По словам Трампа, соглашение рассчитано на один год с автоматическим продлением.
Также Пекин планирует значительно увеличить закупки американской сельскохозяйственной продукции, в частности сои, что должно поддержать американских фермеров.