Які обмеження для Китаю відклав Вашингтон?

Мова йде про нові заходи, які мали значно збільшити кількість китайських фірм, що не мають доступу до американських технологій. Вашингтон вирішив призупинити ці санкції на рік. Про це повідомив міністр фінансів Скотт Бессент, передає 24 Канал з посиланням на Reuters.

За його словами, це рішення було погоджене після того, як Китай в обмін погодився відкласти теж на рік свої обмеження на експорт рідкісноземельних мінералів. Ці матеріали є ключовими компонентами для різноманітних технологій і переважно контролюються Китаєм.

Так, ми призупиняємо його на рік у відповідь на відтермінування … правил ліцензування рідкісноземельних матеріалів,

– прокоментував рішення Бессент в інтерв'ю Fox Business Network.

Чому США розширюють обмеження для Китаю?

Наприкінці вересня адміністрація Трампа оголосила правило, яке забороняло отримувати американські технології китайським фірмам, які на 50% або більше належать компаніям, що раніше потрапили під санкції США.

Мета заходу – ускладнити використання дочірніх компаній для придбання обмежених технологій. При цьому нові обмеження торкнулися близько 20 тисяч китайських компаній, за даними WireScreen,

Таке рішення тоді викликало рішучий опір Пекіна.

Бессент додав, що мораторій на ці обмеження запровадили після того, як американський та китайський лідери обговорили ключові питання торгівлі "з великою повагою".

Зауважимо, що сам Трамп у спілкуванні із журналістами на борту Air Force One після саміту назвав зустріч з Сі "неймовірною", а його самого – "чудовим лідером та керівником потужної країни", передає Білий дім.

