Что в Китае думают о снижении тарифов?

Китайские экспортеры ободрены снижением тарифов США, но говорят, что они все еще стремятся обезопасить себя от любых будущих неудач, сообщает 24 Канал со ссылкой на Bloomberg.

Даже с учетом торгового перемирия, американские розничные торговцы вряд ли пересмотрят планы по выводу цепей поставок из Китая, а китайские производители стремятся расширить экспорт на рынки за пределами США, чтобы ограничить свою уязвимость.

Так менеджер по продажам в розничной сети из Гуанчжоу Хуан Лунь сказал, что снижение тарифов дает больше времени.

Хотя американские покупатели составляли 80% от общего годового объема продаж его компании в прошлом году, фирма изначально стремилась снизить эту зависимость от США до лишь 20% за счет роста на других рынках. Неожиданный рост продаж до введения тарифов перечеркнул эту цель, но уход от США – это единственный способ уменьшить торговые риски в долгосрочной перспективе.

Однако перспектива увеличения объемов бизнеса в США больше не слишком захватывает китайских экспортеров, как прежде. Многие сказали, что они усвоили уроки по балансировке сил на грани торгового конфликта Трампа и теперь понимают, что не могут полагаться исключительно на доступ в США,

– пишут в издании.

Продвижение Китая на рынки за пределами США уже очевидно в торговых данных. Страна на пути к рекордному профициту торгового баланса в размере 1,2 триллиона долларов в этом году, поскольку поставки в Европу, Африки и других частей Азии компенсируют падение экспорта в США.

В то же время многие покупатели в США начали переосмысливать свою зависимость от стратегии поставок из Китая. Они просят поставщиков создавать производственные мощности за пределами Китая, даже если это означает более высокие затраты и более низкую эффективность в ближайшей перспективе.

Что известно о торговом соглашении США и Китая?

Президент Китая Си Цзиньпин и президент США Дональд Трамп объявили о разрядке торговой напряженности после своей долгожданной встречи в Южной Корее. Об этом Трамп рассказал журналистам на борту Air Force One, передает 24 Канал.

Если 20% тариф на фентанил будет сокращен вдвое, как объявил Трамп после встречи, то средняя ставка на китайские товары упадет до 31%.

Это значительно ниже 50% тарифов США на многие товары из Бразилии и Индии, что делает производство в Китае более привлекательным, чем где-либо, с учетом его развитой производственной экосистемы и огромного резерва квалифицированных работников.

