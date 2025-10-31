Що у Китаї думають про зниження тарифів?

Китайські експортери підбадьорені зниженням тарифів США, але кажуть, що вони все ще прагнуть убезпечити себе від будь-яких майбутніх невдач, повідомляє 24 Канал з посиланням на Bloomberg.

Навіть з урахуванням торговельного перемир'я, американські роздрібні торговці навряд чи переглянуть плани щодо виведення ланцюгів поставок з Китаю, а китайські виробники прагнуть розширити експорт на ринки за межами США, щоб обмежити свою вразливість.

Так менеджер з продажу в роздрібній мережі з Гуанчжоу Хуан Лунь сказав, що зниження тарифів дає більше часу.

Хоча американські покупці становили 80% від загального річного обсягу продажів його компанії минулого року, фірма спочатку прагнула знизити цю залежність від США до лише 20% за рахунок зростання на інших ринках. Неочікуване зростання продажів до запровадження тарифів перекреслило цю мету, але відхід від США – це єдиний спосіб зменшити торговельні ризики в довгостроковій перспективі.

Однак перспектива збільшення обсягів бізнесу в США більше не надто захоплює китайських експортерів, як колись. Багато хто сказав, що вони засвоїли уроки з балансування сил на межі торговельного конфлікту Трампа і тепер розуміють, що не можуть покладатися виключно на доступ до США,

– пишуть у виданні.

Просування Китаю на ринки за межами США вже очевидне у торговельних даних. Країна на шляху до рекордного профіциту торговельного балансу в розмірі 1,2 трильйона доларів цього року, оскільки поставки до Європи, Африки та інших частин Азії компенсують падіння експорту до США.

Водночас багато покупців у США почали переосмислювати свою залежність від стратегії постачання з Китаю. Вони просять постачальників створювати виробничі потужності за межами Китаю, навіть якщо це означає вищі витрати та нижчу ефективність у найближчій перспективі.

Що відомо про торговельну угоду США та Китаю?

Президент Китаю Сі Цзіньпін та президент США Дональд Трамп оголосили про розрядку торговельної напруженості після своєї довгоочікуваної зустрічі в Південній Кореї. Про це Трамп розповів журналістам на борту Air Force One, передає 24 Канал.

Якщо 20% тариф на фентаніл буде скорочено вдвічі, як оголосив Трамп після зустрічі, то середня ставка на китайські товари впаде до 31%.

Це значно нижче 50% тарифів США на багато товарів з Бразилії та Індії, що робить виробництво в Китаї привабливішим, ніж будь-де, з урахуванням його розвиненої виробничої екосистеми та величезного резерву кваліфікованих працівників.

Що відомо про тарифи Трампа для інших країн?