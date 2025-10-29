Генеральний директор Nvidia Дженсен Хуанг заявив, що його компанія разом із Oracle і за підтримки Міністерства енергетики США розпочинає будівництво найбільшого AI-суперкомп'ютера в історії країни. Проєкт стане частиною ініціативи зі створення семи нових систем, які об'єднають у мережу обчислювальні потужності для науки, бізнесу та національної безпеки. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Nvidia.

Дивіться також Трильйон доларів на AI: Альтман заявив, що OpenAI готує ще більше мега-угод

Що відомо про новий суперкомп'ютер Nvidia і Oracle?

Міністр енергетики Кріс Райт уточнив, що більшість ресурсів суперкомп'ютерів буде спрямована на комерційні завдання, зокрема розвиток американського бізнесу, а частина потужностей – на наукові дослідження та оборонні потреби. За його словами, будівництво розпочинається негайно, і перші системи мають запрацювати вже наступного тижня. Найбільший із суперкомп'ютерів планують запустити у 2026 році.

Під час виступу Хуанг неодноразово дякував адміністрації Трампа за підтримку енергетичної політики, підкресливши, що високі енергоспоживання є необхідною умовою розвитку штучного інтелекту. Він заявив, що "з проенергетичною позицією Трампа США мають шанс виграти змагання у сфері AI".

Як пише Gizmodo, на тлі суперечок про екологічність таких проєктів, Хуанг пообіцяв, що виробництво та збирання компонентів суперкомп'ютера повністю відбуватиметься у США. За його словами, "все – від ідеї до створення інтелекту – залишатиметься в Америці".

Також стало відомо, що Nvidia пожертвувала кошти на будівництво нового бального залу в Білому домі. Сам Трамп наразі перебуває у дипломатичному турне країнами Азії, де планує зустріч із Сі Цзіньпіном для обговорення торговельних відносин, які безпосередньо впливають на бізнес Nvidia.

Через що Nvidia втратила китайський ринок?

Китай офіційно заборонив своїм технологічним компаніям купувати ШІ-чипи Nvidia. Рішення ухвалив Державний інтернет-регулятор Cyberspace Administration of China. Заборона стосується не лише нових закупівель, а й тестування серверів Nvidia RTX Pro 6000D, створених спеціально для китайського ринку.

Аналітики відзначають, що така заборона стане серйозним ударом для технологічної екосистеми Китаю. Попри те, що компанії на кшталт Huawei та Alibaba мають власні розробки у сфері штучного інтелекту, Nvidia залишається безперечним світовим лідером, а її продукти вважаються одними з найпотужніших на ринку.