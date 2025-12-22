Після масштабного збою електропостачання в Сан-Франциско кілька автономних автомобілів Waymo опинилися заблокованими на перехрестях міських вулиць. У соцмережах з'явилися фото й відео, на яких роботаксі стоять із увімкненими аварійними сигналами прямо посеред дороги. У відповідь на ситуацію компанія призупинила роботу сервісу автономних поїздок у місті. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на CNBC.

Чому безпілотні авто Waymo зупинилися посеред міста?

Речниця Waymo Сюзанн Філіон повідомила, що через масштабне відключення електроенергії компанія тимчасово зупинила райдхейлінг у районі затоки Сан-Франциско. За її словами, команди Waymo працюють у тісній координації з міською владою та сподіваються відновити роботу сервісу найближчим часом.

Як пише Engadget, причиною відключення електроенергії стала пожежа на одній із підстанцій компанії Pacific Gas & Electric. Інцидент розпочався вранці в суботу та торкнувся близько 130 тисяч споживачів. Станом на неділю вранці енергетики відновили подачу струму для приблизно 110 тисяч клієнтів. Роботи з відновлення тривали в районах Презідіо, Річмонд, парку Золоті Ворота та окремих частинах центру Сан-Франциско, де без світла залишалися ще близько 21 тисячі користувачів.

Waymo не пояснила, чому саме відсутність електрики призвела до зупинки автономних авто, однак інцидент може вказувати на вразливість системи Waymo Driver. На сайті компанії зазначено, що автопілот орієнтується на дорожні знаки та сигнали, зокрема кольори світлофорів і тимчасові знаки зупинки. Це може означати, що автомобілі не змогли коректно діяти в умовах непрацюючих світлофорів.

Ситуацію прокоментував і керівник Tesla Ілон Маск. У дописі в X він зазначив, що роботаксі Tesla не зазнали впливу відключення електроенергії в Сан-Франциско, скориставшись нагодою підкреслити переваги власної системи автономного керування.

Як жінка знайшла незнайомця в багажнику безпілотного таксі Waymo?

У Лос-Анджелесі жінка під час поїздки на безпілотному автомобілі Waymo виявила стороннього чоловіка в багажнику. Інцидент потрапив на відео, яке швидко поширилося в соцмережах і привернуло увагу компанії. Інцидент стався в понеділок поблизу парку Макартура в Лос-Анджелесі. За словами жінки, вона викликала безпілотне авто Waymo для своєї доньки.

На відео, яке зібрало тисячі переглядів, жінка звертається до незнайомця з питанням, чому він знаходиться в багажнику. У відповідь чоловік пояснює, що намагається розібратися в ситуації і що автомобіль не дозволяє йому вийти. За попередньою інформацією, чоловік заліз у Waymo після завершення попередньої поїздки. Один з пасажирів залишив багажник відкритим під час висадки, чим і скористався сторонній.